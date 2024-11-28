В четверг Кохтла-Ярвеское городское собрание будет голосовать по вопросу о вотуме недоверия мэру Хенри Казело. Оппозиционные депутаты хотят отправить мэра в отставку за то, что он нанял Рийну Иванову, коалиционного члена горсобрания, проектным руководителем по договору поручения. По мнению оппозиции, по сути это была закупка услуги в объеме, который требовал проведения гостендера. После представления заявления о выражении недоверия Казело расторг договор с Ивановой, признав, что договор был юридически небезупречен.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Вы отзовете заявление о выражении недоверия?
Председатель фракции "Restart Kohtla-Järve" Кохтла-Ярвеского горсобрания Янек Пахка:
- Мы не собираемся его отзывать. То, что они, сильно испугавшись, расторгли этот договор, не отменяет факта заключения договора. Это показывает, как мэр понимает кадровую политику и управление городом.
Мы также пока не получили ответа от правоохранительных органов на заявление о преступлении, связанном с заключением этого договора. Пока мы убеждены, что это могло быть нарушением закона.
Мы понимаем, что вероятность прохождения вотума недоверия очень мала. Насколько нам известно, в коалиции существует негласное соглашение держаться вместе до выборов, независимо от того, насколько большой промах кто-либо из них допустит.