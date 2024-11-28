ОДИН ВОПРОС Вы отзовете заявление о выражении недоверия?

В четверг Кохтла-Ярвеское городское собрание будет голосовать по вопросу о вотуме недоверия мэру Хенри Казело. Оппозиционные депутаты хотят отправить мэра в отставку за то, что он нанял Рийну Иванову, коалиционного члена горсобрания, проектным руководителем по договору поручения. По мнению оппозиции, по сути это была закупка услуги в объеме, который требовал проведения гостендера. После представления заявления о выражении недоверия Казело расторг договор с Ивановой, признав, что договор был юридически небезупречен.