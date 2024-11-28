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Нарва хочет взять под охрану подлежащие сносу трубы Балтийской электростанции

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На Балтийской электростанции из шести возвышавшихся здесь когда-то труб на сегодня сохранились только две. "Eesti Energia" хочет снести и их, но город Нарва против.
На Балтийской электростанции из шести возвышавшихся здесь когда-то труб на сегодня сохранились только две. "Eesti Energia" хочет снести и их, но город Нарва против. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Город Нарва хочет сохранить и взять под охрану две 180-метровые трубы Балтийской электростанции, которые "Eesti Energia" планирует снести. Департамент охраны памятников старины думает, что делать.

Между городом Нарва и "Eesti Energia" уже некоторое время ведется переписка, в которой город говорит о необходимости сохранить трубы как важный городской ориентир, а энергетическая фирма утверждает, что уход за ставшими бесполезными трубами слишком дорогой для нее.

Город считает трубы ценными

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