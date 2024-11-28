Нарва хочет взять под охрану подлежащие сносу трубы Балтийской электростанции

Между городом Нарва и "Eesti Energia" уже некоторое время ведется переписка, в которой город говорит о необходимости сохранить трубы как важный городской ориентир, а энергетическая фирма утверждает, что уход за ставшими бесполезными трубами слишком дорогой для нее.