Город Нарва хочет сохранить и взять под охрану две 180-метровые трубы Балтийской электростанции, которые "Eesti Energia" планирует снести. Департамент охраны памятников старины думает, что делать.
Для подписчиков
Нарва хочет взять под охрану подлежащие сносу трубы Балтийской электростанции
Между городом Нарва и "Eesti Energia" уже некоторое время ведется переписка, в которой город говорит о необходимости сохранить трубы как важный городской ориентир, а энергетическая фирма утверждает, что уход за ставшими бесполезными трубами слишком дорогой для нее.