ПЕРЕДОВИЦА Промышленное наследие необходимо сохранять, не поворачиваясь спиной к будущему

Ярким примером того, как решили сохранить исторический и выдающийся архитектурный памятник, стало много лет тому назад главное здание шахты "Сомпа". Хотя его и взяли под охрану государства как ценный объект, никто за ним не ухаживал и в порядке не поддерживал, какого-либо применения ему тоже не нашли. В конце концов крыша его провалилась, здание начало разрушаться, и в итоге ничего умнее не придумали, как вывести это здание из-под охраны.

Сегодняшнее "Северное побережье" пишет о том, как город Нарва хочет воспрепятствовать сносу двух труб Балтийской электростанции, считая их ценным объектом. Но беда в том, что расходы на уход за ними не хочет брать на себя никто. К сожалению, со всеми памятниками дела таковы, что если признать их ценными, чтобы сохранить, то надо учесть и расходы. Сохранение насколько большой доли нашего промышленного наследия мы готовы оплачивать?

У нас есть также позитивные примеры, как, например, шахтный музей в Кохтла-Нымме или Кивиылиский приключенческий центр, где промышленному наследию дали новую жизнь. Вот и нужно думать о том, что если мы хотим сохранить былое, то должны увязать его с настоящим и будущим. Сохранять историю для того, чтобы приплачивать за прошлое, это слишком высокая цена, если цель состоит в том, чтобы смотреть в будущее, а не поворачиваться к нему спиной.