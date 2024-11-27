В большинстве из дюжины ида-вируских школьных автобусов были обнаружены недочеты

- Только в одном из двенадцати проверенных автобусов недостатков выявить не удалось. Основные нарушения были связаны с отсутствием знака детской группы и знанием языка водителями. К сожалению, два автобуса пришлось отправить на повторный техосмотр: один из-за неисправности тормозной системы, а другой из-за проблем с ремнями безопасности, - прокомментировал завотделом надзора за перевозками Департамента транспорта Карл Тийтсон.

Кроме того, в одном автобусе огнетушитель был закреплен таким образом, что его не удалось бы использовать в чрезвычайной ситуации. Два водителя были заподозрены в том, что они не работают на предприятии, оказывающем услугу, а в случае еще двоих были выявлены нарушения режима труда и отдыха.

Департамент транспорта рекомендует поставщикам услуги школьных автобусов и их заказчикам перед началом пассажирских перевозок проверить соблюдение всех условий для запуска услуги и участия в движении.

Руководитель группы дорожного движения Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм напомнила, что если в автобусах есть ремни безопасности, их также необходимо пристегнуть, чтобы обеспечить собственную безопасность. "Самое меньшее, что может сделать поставщик услуги школьного транспорта - это напомнить детям о необходимости пристегнуть ремни безопасности перед началом поездки. Многие маленькие дети участвуют в дорожном движении и едут на автобусе, возможно, впервые в жизни, и могут даже не осознавать этого. Тогда дружеское напоминание о необходимости пристегнуть ремень - это самая дешевая страховка жизни, которую заботливый водитель автобуса может предложить детям", - отметила Эльм.

Она добавила, что не менее важно, чтобы поставщик услуги убедился в том, что ремни безопасности находятся в рабочем состоянии и ими можно пользоваться.