Эстонские рыбаки в новом году смогут поймать в приграничных озерах больше рыбы, чем в нынешнем

Соответствующая договоренность была достигнута на заседании Межправительственной комиссии по рыболовству Эстонии и России, сообщило в среду, 21 ноября, Министерство регионального развития и сельского хозяйства.

Квоты и условия рыболовства на 2025 год были установлены на основе рекомендаций ученых обеих стран.

Состояние запаса судака, основного промыслового вида рыбы в трех указанных озерах, улучшилось по сравнению с прошлым годом. В результате квота на вылов судака увеличена почти на 300 тонн и, согласно договоренности, в следующем году эстонские рыбаки смогут выловить на приграничных озерах 770 тонн судака.

Квота на вылов ряпушки для Эстонии в следующем году останется на уровне этого года — 15 тонн. Однако период лова будет продлен на месяц: ряпушку можно будет ловить с 21 июля по 20 августа 2025 года, что позволит эстонским рыбакам максимально использовать выделенную квоту.

Квота на вылов окуня в 2025 году будет уменьшена на 15 тонн до 920 тонн. Лещевые запасы остаются на высоком уровне, что позволяет увеличить квоту для Эстонии на 315 тонн до 1050 тонн. Квота на вылов щуки также увеличена на 20 тонн и составит 120 тонн.

Как и в текущем году, в 2025 году останется под запретом вылов сига и снетка, поскольку их скудные запасы существенно не улучшились.