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Центр профобразования создал в Йыхви телестудию

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Мати Лукас и Калев Лепик в новехонькой студии Ида-Вирумааского центра профобразования, где будут сниматься обучающие видеоролики.
Мати Лукас и Калев Лепик в новехонькой студии Ида-Вирумааского центра профобразования, где будут сниматься обучающие видеоролики. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-Вирумааский центр профобразования создал в Йыхви телестудию, которая будет производить учебные видео.

По словам директора Ида-Вирумааского центра профобразования Мати Лукаса, главная цель новой студии - создать качественную возможность э-учебы как для своих учащихся, так и для всех других интересующихся. "Целью является сделать со временем для всех курсов дигитальный вариант теоретической части. Чтобы каждый учащийся имел возможность увидеть или пересмотреть по видео все сказанное на занятиях", - сказал он.

Хорошее вспомогательное средство для учебы

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