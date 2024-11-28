Центр профобразования создал в Йыхви телестудию

По словам директора Ида-Вирумааского центра профобразования Мати Лукаса, главная цель новой студии - создать качественную возможность э-учебы как для своих учащихся, так и для всех других интересующихся. "Целью является сделать со временем для всех курсов дигитальный вариант теоретической части. Чтобы каждый учащийся имел возможность увидеть или пересмотреть по видео все сказанное на занятиях", - сказал он.