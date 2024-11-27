Министерство хочет сократить время продажи спиртного

В министерстве социальных дел подготовили так называемую "зеленую книгу" – государственную стратегию в сфере алкогольной политики до 2035 года. Чиновники отмечают, что алкоголь сегодня стал доступнее как никогда. Даже с учетом роста акциза на 5% в новом году и последующих – борьба с пагубной привычкой будет проиграна. Например, сейчас, плитка шоколада Kalev стоит дороже, чем бутылка водки. Чтобы в будущем избежать такой ситуации, министр здоровья Рийна Сиккут предлагает связать акцизную ставку с уровнем инфляции, а также сократить время продажи спиртного, пишет rus.err.