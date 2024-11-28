Бизнесмены из Таджикистана намерены инвестировать в Нарву

Главная цель делегации из Душанбе – познакомиться с ситуацией на местном рынке труда и с возможностями открытия производства в приграничном городе, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Интерес бизнесменов из Таджикистана заключается в возможности выхода на рынок ЕС со своей продукцией. По крайней мере, на данный момент у них уже есть планы по нескольким промышленным направлениям: обработка мрамора, гранита и оникса, производство композитной арматуры и текстильная промышленность.

Ранее инициатива Яана Тоотса укрепить сотрудничество с Душанбе подвергалось критике со стороны некоторых политиков и экспертов из-за тесных связей Таджикистана с Россией.

По словам таджикских бизнесменов, для открытия производственных предприятий уже есть как помещения, так и рабочая сила.