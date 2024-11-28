Опрос: между нынешней средней пенсией в Эстонии и ожиданиями людей – огромный разрыв

Исследование, проведенное компанией Norstat, показало, что лишь 14% жителей Эстонии считают пенсию в размере 700-1000 евро достаточной для нормальной жизни.

"Это ясно показывает, что без дополнительных накоплений многим жителям Эстонии придется довольствоваться доходом значительно меньшим, чем они ожидали. Уже сейчас пенсионеры испытывают трудности с финансовой стабильностью, а в будущем, с ростом стоимости жизни, ситуация будет становиться еще более тревожной", – отметил председатель правления LHV Varahalduse Вахур Валлисту.

По результатам опроса, 38% респондентов считают, что нормальный размер пенсии должен составлять 1001-1500 евро, 28% – 1501-2000 евро, а 17% назвали сумму свыше 2000 евро.

Исследование также показало, что ожидания молодых людей от пенсии значительно выше. Примерно четверть респондентов в возрасте 18–29 лет и 30–39 лет указали, что им нужно более 2000 евро в месяц для нормальной жизни на пенсии. Среди людей в возрасте 40-49 лет этот показатель составил 21%, в группе 50-59 лет – 14%, а среди 60-74-летних – лишь 8%.

"Эти результаты подчеркивают огромный разрыв между нынешней средней пенсией в Эстонии и ожиданиями людей. Особенно это заметно среди молодежи, которая хочет получать высокий доход на пенсии, но часто не предпринимает активных действий для укрепления своей финансовой защищенности", – заявил Валлисту.

Он добавил, что число работающих людей в Эстонии сокращается, а количество пенсионеров растет, что усиливает давление на государственную пенсионную систему.