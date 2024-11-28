Почти половина молодых людей, принимавших успокоительные и снотворные препараты по предписанию врача, использовали их не по назначению, следует из исследования Тартуского университета и Института развития здоровья (TAI). При этом в Эстонии нет информации о том, сколько таких препаратов выписывается молодым людям.
Школьники в Эстонии все больше злоупотребляют успокоительными и снотворными препаратами
За последние несколько десятилетий во всем мире значительно увеличилось употребление успокоительных и снотворных препаратов, в том числе и злоупотребление этими препаратами, сказала автор исследования, докторант Тартуского университета и старший аналитик отдела исследований рискованного поведения TAI Лийна Вескимяэ.
"В Европе в 2019 году самая высокая распространенность злоупотребления успокоительными и снотворными среди 15-16-летних школьников была отмечена в Латвии – 21% и Литве – 20%. В Эстонии этот показатель составил 15%, а в среднем по Европе – 6,6%", – отметила Вескимяэ.
"Наиболее распространенными причинами назначения этих препаратов молодежи являются тревога и депрессия, а также расстройства сна", – сказала Вескимяэ ERR.