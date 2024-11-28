Школьники в Эстонии все больше злоупотребляют успокоительными и снотворными препаратами

Почти половина молодых людей, принимавших успокоительные и снотворные препараты по предписанию врача, использовали их не по назначению, следует из исследования Тартуского университета и Института развития здоровья (TAI). При этом в Эстонии нет информации о том, сколько таких препаратов выписывается молодым людям.