Вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве снова провалился

За вотум недоверия Казело проголосовали 8 депутатов, против - 14. Два члена горсобрания не голосовали.

Депутаты от оппозиции во главе с лидером фракции «Рестарт Кохтла-Ярве» Яанеком Пахка хотели отстранить Казело с поста мэра, поскольку в октябре он нанял члена правящей коалиции Рийну Иванову руководителем проекта.

По мнению оппозиции, по сути речь шла о закупке услуги в объеме, который потребовал бы организации госпоставки и мог быть противозаконным. После подачи вотума недоверия Казело расторг контракт с Ивановой, признав, что в нем есть юридические вопросы.

Перед голосованием Хенри Казело поблагодарил оппозицию за привлечение внимания к проблеме. В то же время он отметил, что Рийна Иванова подходит для этой работы. «Мы хотели быть уверенными», — сказал он, отметив, что после расторжения контракта Иванова вызвалась помочь выполнить эту работу на добровольной основе.

Казело отрицает, что горуправа отдает предпочтение людям из коалиции при приеме на работу. "Мы наняли по конкурсу 14 человек, из них только один - от коалиции", - сказал он, отметив, что не видит возможности дискриминации людей по политическим взглядам. В этот четверг горуправа Хенри Казело отметила ровно год со дня ее назначения.