Малышей эвакуировали из детсада из-за реальной, а не учебной пожарной тревоги

Как рассказали затем в Идаском спасательном центре, 28 ноября в 9:21 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в детском саду в поселке Пюсси ощущается запах горящей проводки, в здании пропало электричество и сработала пожарная сигнализация.