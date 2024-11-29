Чрезвычайное происшествие нарушило привычное четверговое утро в детском саду в Пюсси, что в Люганузеской волости. Быстрое реагирование позволило предотвратить пожар.
Малышей эвакуировали из детсада из-за реальной, а не учебной пожарной тревоги
Как рассказали затем в Идаском спасательном центре, 28 ноября в 9:21 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в детском саду в поселке Пюсси ощущается запах горящей проводки, в здании пропало электричество и сработала пожарная сигнализация.
Работники дошкольного учебного заведения сразу же вывели детей из здания.
Спасатели быстро установили, что в подсобном помещении детского сада загорелась потолочная лампа. Прибывшие на место электрики сняли лампу и изолировали электрический провод. Тем самым опасность была устранена - и дети смогли вернуться в здание.