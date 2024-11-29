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В Йыхви спустя 20 лет снова установили рождественскую ель

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Несмотря на небольшой опыт, ель была установлена быстро.
Несмотря на небольшой опыт, ель была установлена быстро. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Впервые за почти 20 лет в Йыхви была установлена рождественская елка. До сих пор в городе в качестве рождественских елок использовались только ели, растущие на краю центральной площади.

С 2005 года, когда на центральной площади Йыхви была построена подземная автостоянка, по техническим причинам стало невозможно устанавливать елку в центре площади, и на праздничные дни украшали ели, растущие поблизости. После завершения строительства музыкальной площади центр притяжения городских мероприятий переместился туда, но подходящей ели поблизости не растет. Поэтому пытались обходиться небольшим деревом и создавать праздничную атмосферу только с помощью красочного светового решения.

- Конечно, живое дерево было бы лучшим решением, но посадить большое дерево сложно, дерево может не прижиться на новом месте и засохнуть. А на то, чтобы вырастить ель до больших размеров, потребуются десятилетия, - сказал специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйству Айво Тамм.

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