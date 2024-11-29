В Йыхви спустя 20 лет снова установили рождественскую ель

С 2005 года, когда на центральной площади Йыхви была построена подземная автостоянка, по техническим причинам стало невозможно устанавливать елку в центре площади, и на праздничные дни украшали ели, растущие поблизости. После завершения строительства музыкальной площади центр притяжения городских мероприятий переместился туда, но подходящей ели поблизости не растет. Поэтому пытались обходиться небольшим деревом и создавать праздничную атмосферу только с помощью красочного светового решения.