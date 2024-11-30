ДРУЖИННИК Айвар Салекешин: призываю присоединяться к "Кайтселийту"

- Сколько своего времени членам "Кайтселийта" приходится посвящать организации?

- Внутренний распорядок "Кайтселийта" предусматривает, что член "Кайтселийта" в год уделяет организации по крайней мере 48 часов своего времени, чтобы участвовать в деятельности организации. Большей частью - в учениях. Те, кто не участвует в учениях из-за ограничений по здоровью или возрасту, находят себе какое-то другое применение, чтобы поддержать "Кайтселийт". У нас имеются не только боевые подразделения, но и подразделения поддержки. Мы предлагаем деятельность по способностям и находим задание для всех, у кого есть на то желание.

Что касается военной выучки и учений, то тут нагрузка во многом зависит от командира подразделения, от того, какую учебную программу он составляет. Кроме того, нашу деятельность направляют учения высшего уровня, в которых мы участвуем. Будь то "Põhjakonn" или учения Сил обороны, к которым привлекают и "Кайтселийт".

Я считаю, что 48 часов в год - это минимум, который член "Кайтселийта" должен посвящать организации. Но у многих кайтселийтчиков, которые участвуют во всех учениях, этих часов набирается, конечно, больше. Я и хочу отметить тех славных мужчин и женщин, которые так сильно вкладываются.

Как и в любой другой организации, у нас есть очень активные и есть чуть менее активные члены. Но то, что необходимо, сегодня делается.