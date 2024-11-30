Начальник штаба Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Айвар Салекешин призывает активных людей, желающих вкладывать свое время в то, чтобы Эстония была лучше защищена, присоединяться к "Кайтселийту".
ДРУЖИННИК ⟩ Айвар Салекешин: призываю присоединяться к "Кайтселийту"
- Какими были важнейшие для Алутагузеской дружины события в этом году?
- Программа учений нынче плотная. Вот и сейчас наши подразделения готовятся к учениям "Pikne", проходящим в начале декабря на Сиргаласком полигоне в сотрудничестве с Силами обороны и союзниками.
В этом году подразделения Алутагузеской дружины дважды участвовали в учениях "Põhjakonn". Участвовали также в боевых стрельбах. Смогли поупражняться на новом вооружении, которое получила дружина. Через такие пробные камни мы делаем Эстонию более безопасной и защищенной.
Я очень доволен также нашими очень хорошими стрелками. Особенно стрелками-мужчинами из Люганузеского отделения дружины и стрелками-женщинами из Нарвского отделения дружины, занимавшими очень высокие места на нескольких соревнованиях.
- Что изменила в "Кайтселийте" начавшаяся в 2022 году полномасштабная война России в Украине?
- Прежде всего - отношение. Именно в 2022 году произошел значительный рост числа действительных членов "Кайтселийта". Это происходило по всей Эстонии. Люди осознали, что если мы сами не подставим плечо, то кто же еще это сделает.
На сегодня такой рост приостановился, но мы по-прежнему ждем, чтобы больше людей присоединились к "Кайтселийту".
- Сколько сейчас членов в Алутагузеской дружине?
- Действительных членов более 800. Сейчас мы приводим также в порядок свои списки. Штабисты и командиры подразделений звонят тем, кто долго не давал о себе знать. Стараемся выяснить, каковы их дальнейшие планы в связи с "Кайтселийтом".
"Кайтселийт" является и останется добровольным объединением, но в то же время кайтселийтчики являются также резервистами. Обязательство о гособороне распространяется на всех нас.
- Сколько своего времени членам "Кайтселийта" приходится посвящать организации?
- Внутренний распорядок "Кайтселийта" предусматривает, что член "Кайтселийта" в год уделяет организации по крайней мере 48 часов своего времени, чтобы участвовать в деятельности организации. Большей частью - в учениях. Те, кто не участвует в учениях из-за ограничений по здоровью или возрасту, находят себе какое-то другое применение, чтобы поддержать "Кайтселийт". У нас имеются не только боевые подразделения, но и подразделения поддержки. Мы предлагаем деятельность по способностям и находим задание для всех, у кого есть на то желание.
Что касается военной выучки и учений, то тут нагрузка во многом зависит от командира подразделения, от того, какую учебную программу он составляет. Кроме того, нашу деятельность направляют учения высшего уровня, в которых мы участвуем. Будь то "Põhjakonn" или учения Сил обороны, к которым привлекают и "Кайтселийт".
Я считаю, что 48 часов в год - это минимум, который член "Кайтселийта" должен посвящать организации. Но у многих кайтселийтчиков, которые участвуют во всех учениях, этих часов набирается, конечно, больше. Я и хочу отметить тех славных мужчин и женщин, которые так сильно вкладываются.
Как и в любой другой организации, у нас есть очень активные и есть чуть менее активные члены. Но то, что необходимо, сегодня делается.
- Что еще должны учесть перед принятием решения те, кто решил вступить в организацию, и как бы вы их вдохновили?
- "Кайтселийт" - это как братство на всю жизнь. Это очень хорошее сообщество людей.
Вступая в организацию, надо обязательно учесть, что членство в "Кайтселийте" в дальнейшем потребует значительную часть времени повседневной жизни. Семья тоже должна учесть, что в году будет несколько таких выходных, когда муж или отец будут находиться вне дома. В пятницу вечером после работы они уложат вещмешок, придут с ним на место сборов и будут отсутствовать до воскресного вечера. Обычно время проведения учений планируется, конечно, заранее. У нас в годовых планах с точностью до недели указано, когда и какие учения проходят.
Людям приходится делать выбор, на что тратить свое время. Например, охотники и рыбаки тоже часто уезжают из дома на выходные.
Учесть надо и то, что речь идет о военизированных учениях, на которых имеют дело с огнестрельным оружием. Учения проводятся при любой погоде - нет такого, что если в какой-то день идет сильный дождь, то на учение не идут.
- Какова роль членов организации "Найскодукайтсе"?
- Группы "Найскодукайтсе" участвовали в этом году среди прочего в эвакуационных учениях "Miljon miksi". Насколько я сужу по откликам, учения, если не вдаваться в детали, прошли успешно, подразделения со своими обязанностями справились. Все лучше становится также сотрудничество со Спасательным департаментом, который является главным ответственным за организацию эвакуации.
- В Ида-Вирумаа есть одна большая задача, что если потребует ситуация, то придется организовать эвакуацию гражданского населения из Нарвы, чтобы оно не оказалось там под огнем.
- Это, конечно, во всех отношениях очень большая задача. Как мы увидели на примере событий в Украине, многие гражданские жители даже в случае большой опасности не соглашаются покинуть свои дома. Но в то же время известно, что в условиях активных боевых действий гражданским лицам выжить очень сложно.
- Много ли информации о военных событиях в Украине вы используете при подготовке здесь?
- На уровне своей дружины мы непосредственно этого сами не делаем, для этого существуют другие подразделения, от которых мы получаем аналитические и информационные письма.
Ясно, что роль теробороны всегда играла важную роль в оборонной деятельности государства. Когда, образно говоря, каждый куст стреляет, противнику приходится нелегко.
- Как идут дела у созданного год назад в Алутагузеской дружине пограничного отделения дружины?
- Его члены уже участвуют в активной деятельности по отработке сотрудничества на восточной границе вместе с Идаской префектурой. Это сотрудничество складывается очень хорошо. Мы вместе с пограничниками участвовали в совместном патрулировании по берегу реки Нарва. Департамент полиции и погранохраны поддержал пограничное отделение дружины при обучении, чтобы оно лучше было готово, если потребуется усилить охрану границы.
Я рад, что в пограничное отделение дружины вступили также бывшие пограничники. Конечно, их могло бы быть еще больше. Это подразделение экстерриториальное, и к нему могут присоединяться люди из всех регионов. У нас есть члены, приезжающие, например, из Тарту, Таллинна или Валга.
- Насколько Алутагузеская дружина заметна в общественной жизни Ида-Вирумаа?
- В этом году нашим большим успехом наверняка стал парад Праздника победы в Нарве. Мы как местная дружина имели при его организации свои обязанности, чтобы все прошло хорошо. Мы поддерживали главный штаб "Кайтселийта" при организации парада очень многими вещами и хорошо справлялись с этим.
Мы хотим больше участвовать в мероприятиях общины, чтобы там была наша палатка и флаг. Тут, пожалуй, возникает также вопрос: многое ли мы успеем и много ли добровольцев соберем к каждому мероприятию?
Мы продолжим под руководством Айвара Оя организацию бега и похода генерала Тыниссона. Будем продолжать устраивать синимяэские походы, которые организует Нарвское отделение дружины. Кроме того, рассчитываем, что каждая дружина поможет организовать и поучаствует по крайней мере в одном мероприятии своей общины. Например, Люганузеское отделение дружины во главе с Айваром Раудсеппом организует поход-бросок.