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ДРУЖИННИК Звания кайтселийтчика года Алутагузеской дружины удостоился Калле Куузик

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В начале ноября Алутагузеская дружина отметила титулом лучшего кайтселийтчика 2024 года Калле Куузика.
В начале ноября Алутагузеская дружина отметила титулом лучшего кайтселийтчика 2024 года Калле Куузика. Фото: ALUTAGUSE MALEV

В начале ноября Алутагузеская дружина отметила титулом кайтселийтчика года Калле Куузика, номинантом был признан Хенри Тамманн.

Калле Куузик является членом Алутагузеской дружины "Кайтселийта" с 2001 года.

Калле - честный, идейный, целеустремленный и прямолинейный человек. Он понимает связь между двумя разными мирами - армейским и гражданским. Он активно участвует в деятельности "Кайтселийта" и в работе правления Йыхвиского отделения дружины.

Калле Куузик является настоящим примером того, каким должен быть кайтселийтчик, вносящий вклад в широкоформатную гособорону посредством гражданской инициативы и добровольчества. Мы спрашивали у Калле, что заставляет его в свое свободное время надевать форму и отправляться в лес на учения. Ответа долго ждать не надо, им всегда становится сказанное с улыбкой и четко: "За Эстонию, до самой смерти!".

Калле, конечно, является примером для всех нас, и в своем подразделении его очень уважают. Он способен найти возможности активизировать менее активных членов подразделения. Его жизненный опыт, отношение к службе и взвешенные решения помогали разрешать некоторые трудные ситуации, возникавшие на учениях.

Это человек с крепкой нервной системой и высокими моральными принципами, и благодаря этому он служит примером для многих других кайтселийтчиков. В то же время он умеет в сложную минуту пошутить, рассказать какую-нибудь веселую историю и именно благодаря этому снять напряжение и повысить мотивацию.

Он совершенствовал свои знания и умения на различных обучениях и курсах "Кайтселийта". Он отмечен высокими наградами как отделения дружины, так и дружины и "Кайтселийта".

Хенри Тамманну было всего 17 лет, когда в 2007 году он вслед за отцом стал членом "Кайтселийта".

Во все годы деятельности в "Кайтселийте" Хенри был очень активным, постоянно участвовал в учениях и в различной деятельности отделения дружины.

Хенри относится к одним из лучших стрелков "Кайтселийта" и Эстонии. Он является обладателем рекорда "Кайтселийта" в стрельбе: 10 сентября 2022 года он набрал 194 очка в упражнении 2х10 выстрелов на 50 м по движущейся мишени. В этом году Хенри повторил этот рекорд.

Хенри - серьезный человек, не бросающий слов на ветер. Он - само спокойствие и в состоянии сохранять спокойствие даже в напряженных ситуациях.

В 2022 году общее собрание отделения дружины выбрало Хенри в правление Люганузеского отделения дружины. Хенри отмечен высокими наградами как отделения дружины, так и дружины и "Кайтселийта". 

Алутагузеская дружина "Кайтселийта" поздравляет

  • с 94-летиемЭвальда Якобсона,
  • с 91-летиемХарви Каннела,
  • с 87-летиемЮри Йыгисоо,
  • с 86-летиемЮло Лехисметса,
  • с 85-летиемКонстантина Рози, ​Геннадия Серакова,
  • с 84-летиемИльмара Клаада, ​Арви Калликорма,
  • с 83-летиемВелло Юурма, ​Рейна Выйпа,
  • с 82-летиемИльмара Сиймона,
  • с 80-летиемАрво Ауса,
  • с 78-летиемХанса Мыттуса,
  • с 77-летиемЛео Аамера, ​Хейнара Паркмана, ​Михкеля Карья, ​Калева Ныммелоо, ​Мяйду Кеслера,
  • с 76-летиемРайво Крумма,
  • с 75-летиемКарла-Йоханнеса Кярнера,
  • с 74-летиемРейна Айдма,
  • с 73-летиемЭвальда Мянниксаара, ​Уно Эсхольтса,
  • с 71-летиемВелло Пеэпмаа,
  • с 69-летиемАйвара Пахка, ​Виктора Ватиска,
  • с 68-летиемТойво Кеслера, ​Аво Рандло,
  • с 67-летиемМайре Аул, ​Юло Аху, ​Вельо Винни,
  • с 66-летиемВахура Луйкера, ​Александра Ефимова, ​Олева Ораса, ​Айво Уусталу, ​Алара Неэме,
  • с 65-летиемЯана Митта, ​Арво Палумяэ, ​Ардо Вольмера,
  • с 64-летиемАарне Лыхмуса, ​Мадиса Маакаара, ​
  • с 63-летиемРаймонда Калле, ​Юрия Щиглицова, ​Тоомаса Уттендорфа, ​Майро Карона, ​Сами Ахо,
  • с 62-летиемКалви Пяэро, ​Николая Стеклова,
  • с 61-летиемУрмаса Сулаоя, ​Хейнарда Кийка, ​Гузель Тамби, ​Лийви Кингу, ​Лейно Тамманна,
  • с 60-летиемГуннара Лепасаара, ​Айно Рего, ​Хели Коол, ​Яака Саара, ​Калмера Вене, ​Кайдо Калдма, ​Олега Светлышенко, ​Калева Тооме.
Rukkilill.
Rukkilill. Фото: Kärol

Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в сентябре, октябре, ноябре и декабре!

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