В начале ноября Алутагузеская дружина отметила титулом кайтселийтчика года Калле Куузика, номинантом был признан Хенри Тамманн.
ДРУЖИННИК ⟩ Звания кайтселийтчика года Алутагузеской дружины удостоился Калле Куузик
Калле Куузик является членом Алутагузеской дружины "Кайтселийта" с 2001 года.
Калле - честный, идейный, целеустремленный и прямолинейный человек. Он понимает связь между двумя разными мирами - армейским и гражданским. Он активно участвует в деятельности "Кайтселийта" и в работе правления Йыхвиского отделения дружины.
Калле Куузик является настоящим примером того, каким должен быть кайтселийтчик, вносящий вклад в широкоформатную гособорону посредством гражданской инициативы и добровольчества. Мы спрашивали у Калле, что заставляет его в свое свободное время надевать форму и отправляться в лес на учения. Ответа долго ждать не надо, им всегда становится сказанное с улыбкой и четко: "За Эстонию, до самой смерти!".
Калле, конечно, является примером для всех нас, и в своем подразделении его очень уважают. Он способен найти возможности активизировать менее активных членов подразделения. Его жизненный опыт, отношение к службе и взвешенные решения помогали разрешать некоторые трудные ситуации, возникавшие на учениях.
Это человек с крепкой нервной системой и высокими моральными принципами, и благодаря этому он служит примером для многих других кайтселийтчиков. В то же время он умеет в сложную минуту пошутить, рассказать какую-нибудь веселую историю и именно благодаря этому снять напряжение и повысить мотивацию.
Он совершенствовал свои знания и умения на различных обучениях и курсах "Кайтселийта". Он отмечен высокими наградами как отделения дружины, так и дружины и "Кайтселийта".
Хенри Тамманну было всего 17 лет, когда в 2007 году он вслед за отцом стал членом "Кайтселийта".
Во все годы деятельности в "Кайтселийте" Хенри был очень активным, постоянно участвовал в учениях и в различной деятельности отделения дружины.
Хенри относится к одним из лучших стрелков "Кайтселийта" и Эстонии. Он является обладателем рекорда "Кайтселийта" в стрельбе: 10 сентября 2022 года он набрал 194 очка в упражнении 2х10 выстрелов на 50 м по движущейся мишени. В этом году Хенри повторил этот рекорд.
Хенри - серьезный человек, не бросающий слов на ветер. Он - само спокойствие и в состоянии сохранять спокойствие даже в напряженных ситуациях.
В 2022 году общее собрание отделения дружины выбрало Хенри в правление Люганузеского отделения дружины. Хенри отмечен высокими наградами как отделения дружины, так и дружины и "Кайтселийта".
Алутагузеская дружина "Кайтселийта" поздравляет
- с 94-летием - Эвальда Якобсона,
- с 91-летием - Харви Каннела,
- с 87-летием - Юри Йыгисоо,
- с 86-летием - Юло Лехисметса,
- с 85-летием - Константина Рози, Геннадия Серакова,
- с 84-летием - Ильмара Клаада, Арви Калликорма,
- с 83-летием - Велло Юурма, Рейна Выйпа,
- с 82-летием - Ильмара Сиймона,
- с 80-летием - Арво Ауса,
- с 78-летием - Ханса Мыттуса,
- с 77-летием - Лео Аамера, Хейнара Паркмана, Михкеля Карья, Калева Ныммелоо, Мяйду Кеслера,
- с 76-летием - Райво Крумма,
- с 75-летием - Карла-Йоханнеса Кярнера,
- с 74-летием - Рейна Айдма,
- с 73-летием - Эвальда Мянниксаара, Уно Эсхольтса,
- с 71-летием - Велло Пеэпмаа,
- с 69-летием - Айвара Пахка, Виктора Ватиска,
- с 68-летием - Тойво Кеслера, Аво Рандло,
- с 67-летием - Майре Аул, Юло Аху, Вельо Винни,
- с 66-летием - Вахура Луйкера, Александра Ефимова, Олева Ораса, Айво Уусталу, Алара Неэме,
- с 65-летием - Яана Митта, Арво Палумяэ, Ардо Вольмера,
- с 64-летием - Аарне Лыхмуса, Мадиса Маакаара,
- с 63-летием - Раймонда Калле, Юрия Щиглицова, Тоомаса Уттендорфа, Майро Карона, Сами Ахо,
- с 62-летием - Калви Пяэро, Николая Стеклова,
- с 61-летием - Урмаса Сулаоя, Хейнарда Кийка, Гузель Тамби, Лийви Кингу, Лейно Тамманна,
- с 60-летием - Гуннара Лепасаара, Айно Рего, Хели Коол, Яака Саара, Калмера Вене, Кайдо Калдма, Олега Светлышенко, Калева Тооме.
Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в сентябре, октябре, ноябре и декабре!