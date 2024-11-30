ДРУЖИННИК Звания кайтселийтчика года Алутагузеской дружины удостоился Калле Куузик

Калле Куузик является членом Алутагузеской дружины "Кайтселийта" с 2001 года.

Калле - честный, идейный, целеустремленный и прямолинейный человек. Он понимает связь между двумя разными мирами - армейским и гражданским. Он активно участвует в деятельности "Кайтселийта" и в работе правления Йыхвиского отделения дружины.

Калле Куузик является настоящим примером того, каким должен быть кайтселийтчик, вносящий вклад в широкоформатную гособорону посредством гражданской инициативы и добровольчества. Мы спрашивали у Калле, что заставляет его в свое свободное время надевать форму и отправляться в лес на учения. Ответа долго ждать не надо, им всегда становится сказанное с улыбкой и четко: "За Эстонию, до самой смерти!".

Калле, конечно, является примером для всех нас, и в своем подразделении его очень уважают. Он способен найти возможности активизировать менее активных членов подразделения. Его жизненный опыт, отношение к службе и взвешенные решения помогали разрешать некоторые трудные ситуации, возникавшие на учениях.

Это человек с крепкой нервной системой и высокими моральными принципами, и благодаря этому он служит примером для многих других кайтселийтчиков. В то же время он умеет в сложную минуту пошутить, рассказать какую-нибудь веселую историю и именно благодаря этому снять напряжение и повысить мотивацию.