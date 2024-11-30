Многие люди в Эстонии страдают от проблем с психическим здоровьем. К сожалению, именно дети все чаще сталкиваются с такими проблемами.
Зюлейха Измаилова: Проблемы душевного здоровья получат решение на местном уровне
Среди молодежи все больше встречается климатическая тревожность - ощущение, что они наследуют мир, полный кризисов и катастроф. Из-за климатических изменений и всемирных кризисов они беспокоятся о своем будущем и своих возможностях, что повышает уровень тревожности и депрессии.
На психическое здоровье как детей, так и взрослых еще какое-то время негативно будет влиять оставшаяся позади пандемия и, конечно, влияет война в Европе, а также военные конфликты в других регионах мира. Чрезмерное пользование смарт-устройствами и смарт-зависимость тоже оставляют свой след, особенно на детях.
К сожалению, нет пока надежды на быстрое решение гнетущих общество проблем, а с изменением климата напряжение может еще возрасти. Очень важна также проблема одиночества пожилых людей. Кроме того, улучшения требует душевное благополучие многих семей с детьми - на чувства и повседневную жизнь людей влияют стрессы и груз экономических трудностей.
Поэтому можно только приветствовать, что государство расширяет услуги по охране психического здоровья на местном уровне. 20 ноября Рийгикогу одобрил поправку к Закону о социальном обеспечении, на основании которой государство в следующем году будет распределять между самоуправлениями на новых и равных основаниях деньги на предоставление услуг по охране душевного здоровья.
Для многих самоуправлений проблемой являлось неравномерное и непоследовательно финансирование услуг. Если до сих пор им приходилось ходатайствовать перед государством о деньгах на нужды услуг психического здоровья и чаще всего действовал принцип "кто успел, тот и получил", то впредь все волости и города будут получать средства через фонд поддержки самоуправлений. Основой для расчета будет количество жителей, и выиграют в первую очередь маленькие самоуправления. Прежнюю систему тура ходатайств Госконтроль охарактеризовал так: "Быстрые ноги и проворные пальцы не могут быть мерилом для выдачи пособия".
Начиная с января города и волости могут сами автономно решать, в каких услугах больше всего нуждаются их жители. Министр социальной защиты Сигне Рийсало перечислила перед Рийгикогу госуслуги, которые самоуправления могут предлагать нуждающимся в помощи людям. В этот перечень входят психологическое консультирование, кризисное консультирование душевного здоровья, семейная терапия, душепопечительное консультирование, групповая терапия для родителей, консультирование на основе опыта, траурное консультирование, творческая терапия и игровая терапия.
Целью является сделать, так сказать, более простые услуги более доступными людям вблизи дома, чтобы небольшие проблемы душевного здоровья не перерастали в более тяжелый диагноз, когда возникает необходимость уже в клиническом психологе или психиатре. Если люди не получают своевременную помощь, то проблемы усугубляются, а этому сопутствуют также более крупные медицинские и социальные расходы.
Вступающий в силу с 1 января закон не является волшебной палочкой, которая гарантирует душевное благополучие людей, - финансирование могло бы быть значительно большим, нельзя обойти вниманием также острую нехватку специалистов. Но, бесспорно, речь идет о позитивном изменении. Инициатива министра здравоохранения Рийны Сиккут по ограничению использования смарт-устройств учащимися основной школы со следующего учебного года также поспособствует улучшению психического и физического здоровья детей. Некоторые школы Эстонии уже это сделали, что достойно благодарности.
Душевное здоровье - это кислород для общества. Если мы будем игнорировать его, то рискуем потерять способность поддерживать самих себя и друг друга. Детей нельзя оставлять в омуте климатической тревожности, а пожилых людей - в тиши одиночества.