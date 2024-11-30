Зюлейха Измаилова: Проблемы душевного здоровья получат решение на местном уровне

Среди молодежи все больше встречается климатическая тревожность - ощущение, что они наследуют мир, полный кризисов и катастроф. Из-за климатических изменений и всемирных кризисов они беспокоятся о своем будущем и своих возможностях, что повышает уровень тревожности и депрессии.

На психическое здоровье как детей, так и взрослых еще какое-то время негативно будет влиять оставшаяся позади пандемия и, конечно, влияет война в Европе, а также военные конфликты в других регионах мира. Чрезмерное пользование смарт-устройствами и смарт-зависимость тоже оставляют свой след, особенно на детях.

К сожалению, нет пока надежды на быстрое решение гнетущих общество проблем, а с изменением климата напряжение может еще возрасти. Очень важна также проблема одиночества пожилых людей. Кроме того, улучшения требует душевное благополучие многих семей с детьми - на чувства и повседневную жизнь людей влияют стрессы и груз экономических трудностей.

Поэтому можно только приветствовать, что государство расширяет услуги по охране психического здоровья на местном уровне. 20 ноября Рийгикогу одобрил поправку к Закону о социальном обеспечении, на основании которой государство в следующем году будет распределять между самоуправлениями на новых и равных основаниях деньги на предоставление услуг по охране душевного здоровья.