ОПРОС Как вы планируете голосовать в собрании по вопросу объединения Йыхви и Тойла?

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Теа Алликмяэ (коалиционный член Йыхвиского волостного собрания):

- Я работаю в частном секторе. В бизнесе радикальная реструктуризация проводится немедленно, если деятельность требует больших затрат и явно нецелесообразна.

Два самоуправления, волость Тойла и волость Йыхви, центры которых расположены в десяти километрах друг от друга, в настоящее время по сути являются конкурентами друг друга и несут бессмысленные расходы.

Они конкурируют друг с другом на рынке труда, чтобы найти необходимых и лучших специалистов в области образования, финансов, экономики, социальных вопросов, права и т.д.

В настоящее время 37 детей из волости Тойла посещают две основные школы в волости Йыхви. В школах по интересам Йыхвиской волости учатся 85 детей из волости Тойла. Ни Йыхви, ни Тойла не обязаны организовывать разумный транспорт. Обе волости выставляют счета за услуги образовательных учреждений.

Для государства две объединившиеся волости - как по площади, так и по численности населения - будут гораздо более серьезным партнером, с которым нужно считаться.

Слияние приведет к лучшему распределению ресурсов и более эффективному управлению.