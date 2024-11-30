ОПРОС ⟩ Как вы планируете голосовать в собрании по вопросу объединения Йыхви и Тойла?
Теа Алликмяэ (коалиционный член Йыхвиского волостного собрания):
- Я работаю в частном секторе. В бизнесе радикальная реструктуризация проводится немедленно, если деятельность требует больших затрат и явно нецелесообразна.
Два самоуправления, волость Тойла и волость Йыхви, центры которых расположены в десяти километрах друг от друга, в настоящее время по сути являются конкурентами друг друга и несут бессмысленные расходы.
Они конкурируют друг с другом на рынке труда, чтобы найти необходимых и лучших специалистов в области образования, финансов, экономики, социальных вопросов, права и т.д.
В настоящее время 37 детей из волости Тойла посещают две основные школы в волости Йыхви. В школах по интересам Йыхвиской волости учатся 85 детей из волости Тойла. Ни Йыхви, ни Тойла не обязаны организовывать разумный транспорт. Обе волости выставляют счета за услуги образовательных учреждений.
Для государства две объединившиеся волости - как по площади, так и по численности населения - будут гораздо более серьезным партнером, с которым нужно считаться.
Слияние приведет к лучшему распределению ресурсов и более эффективному управлению.
Эвелин Данилов (оппозиционный член Йыхвиского волостного собрания):
- Фракция "Jõhvikad" в ближайшее время соберется, чтобы детально обсудить аспекты, связанные с этим вопросом. Мы проанализируем проведенные исследования и представленные цифровые данные, чтобы понять возможные последствия слияния с экономической, административной и социальной точек зрения. Наша цель - выработать позицию, учитывающую интересы и будущие потребности жителей региона.
На данном этапе еще рано делать окончательные выводы, но я хотела бы подчеркнуть, что наши обсуждения и решения будут основываться на фактах и существующих аналитических данных.
Калев Наур (коалиционный член Тойлаского волостного собрания):
- Я обязательно проголосую за объединение. Эти два избирательных периода показали, что и у Йыхви, и у Тойла нет другого выбора, кроме как объединиться. Если посмотреть на развитие обоих самоуправлений, то, например, нынешняя волость Тойла не может продолжать существовать с таким малочисленным населением. Численность населения и доходная база сокращаются, что препятствует развитию. Не лучше картина и в Йыхви. Меня как жителя Кохтла-Нымме, конечно, беспокоит такое нелогичное географическое положение, когда центр находится на другом конце волости. Однако последнее не так важно, поскольку общение с самоуправлением возможно и на расстоянии. Но в объединении важно увидеть более широкую картину. В результате слияния новый муниципалитет станет больше по численности населения, что вполне естественно. Но самое главное: бюджет тоже станет больше, а значит, у нового самоуправления будет больше возможностей для успешного развития за счет грамотного управления.
Тийт Салван (оппозиционный член Тойлаского волостного собрания):
- Для жителя Тойлаской волости, чья жизнь не сильно зависит от того, как выглядит уездный центр Йыхви и как он справляется, не будет никакой ощутимой пользы от слияния двух волостей. Если вы посмотрите на карту уезда, то один из способов привести географическое новообразование Тойлаской волости в логическое русло - это объединить ее с Йыхвиской волостью. Конечно, нашлись бы и другие варианты, но неудачную административную реформу Тойлаской волости 2017 года уже вспять не повернуть.
Я считаю, что административный потенциал нового самоуправления уездного центра можно было бы улучшить: в течение многих лет волость Тойла не может заместить должности в волостной управе и даже должности руководителей учреждений необходимыми людьми - просто не было желания или возможности сделать это, один конкурс за другим проваливался. Я надеюсь, что в чуть более крупном самоуправлении объединенное волостное собрание будет состоять из людей, которые понимают роль самоуправления и собрания и которые сидят в своих креслах не ради почестей или денег за участие в сессиях. Благодаря объединению жители волости Тойла вдохнут новую жизнь в уездный центр и особенно в город Йыхви - он непременно взбодрится. После объединения неизбежно произойдет реорганизация услуг, и вдали от центра, возможно, прибавится неудобств - но с той целью, чтобы в уездном центре в результате все жители волости имели возможность получить какую-то услугу или благо (к примеру, ухоженное городское пространство). Я буду голосовать за объединение и буду работать во имя того, чтобы после принятия решения о слиянии нам не пришлось констатировать, как после последнего опыта объединения: хотели как лучше, а получилось как всегда.