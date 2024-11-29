Больницы Ида-Вирумаа объединяют усилия для компенсации нехватки врачей

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер сказал, что сотрудничество не даст увеличения количества врачей, но позволит пациентам более плавно перемещаться между больницами, чтобы они могли быстрее получить лечение.

В Ида - Вирумаа не хватает более ста врачей

Член правления Нарвской больницы Юллар Ланно отметил, что население Ида-Вирумаа является одним из старейших в Эстонии и доля пожилых людей быстро увеличивается. Поскольку отсюда одновременно уезжает много молодежи, у пожилых людей нет родственников, которые могли бы помочь им дома. "В регионе также высок средний возраст врачей. Число врачей, знающих русский язык и желающих приехать сюда работать после окончания университета, критически мало", - сказал он, отметив, что в Нарвской больнице ощущается нехватка примерно ста врачей.

Он отметил, что в ближайшие десять лет будет обучаться примерно на тысячу меньше, чем выйдет на пенсию. "Борьба между больницами за то, кто получит этих специалистов, становится все более ожесточенной. В итоге более крупные центры станут более важными. Больницам, которые находятся дальше от центров, необходимо найти умные решения, чтобы справиться с ситуацией в будущем", - сказал он.