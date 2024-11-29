В Ида-Вирумаа для оказания медицинских услуг на ожидаемом уровне не хватает сотен врачей, и чтобы восполнить этот дефицит, Нарвская больница и Ида-Вируская центральная больница создают совместную сеть сотрудничества, выходящую за пределы их собственных учреждений.
Больницы Ида-Вирумаа объединяют усилия для компенсации нехватки врачей
Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер сказал, что сотрудничество не даст увеличения количества врачей, но позволит пациентам более плавно перемещаться между больницами, чтобы они могли быстрее получить лечение.
В Ида-Вирумаа не хватает более ста врачей
Член правления Нарвской больницы Юллар Ланно отметил, что население Ида-Вирумаа является одним из старейших в Эстонии и доля пожилых людей быстро увеличивается. Поскольку отсюда одновременно уезжает много молодежи, у пожилых людей нет родственников, которые могли бы помочь им дома. "В регионе также высок средний возраст врачей. Число врачей, знающих русский язык и желающих приехать сюда работать после окончания университета, критически мало", - сказал он, отметив, что в Нарвской больнице ощущается нехватка примерно ста врачей.
Он отметил, что в ближайшие десять лет будет обучаться примерно на тысячу меньше, чем выйдет на пенсию. "Борьба между больницами за то, кто получит этих специалистов, становится все более ожесточенной. В итоге более крупные центры станут более важными. Больницам, которые находятся дальше от центров, необходимо найти умные решения, чтобы справиться с ситуацией в будущем", - сказал он.
По словам Ланно, Нарвская больница не должна находиться в своей силосной башне и иметь все у себя. "Важно, чтобы пациент как можно быстрее узнавал у нас, что с ним не так, и далее надо решать вопрос, где он получит необходимую помощь. Если не в Нарве, то в Ахтме, Таллинне или Тарту, - сказал он, добавив, что необходимо создать сеть сотрудничества из врачей и знаний, что является для пациента следующим этапом лечения после определения диагноза. - Нам надо пересмотреть рабочие процессы между нами, где сейчас теряется больше всего времени для пациента".
Сотрудничество между больницами делает лечение более быстрым
Чтобы сократить сверхурочную работу существующих врачей, Ида-Вируская центральная больница могла бы принять на работу 30 врачей. Тармо Тохвер подчеркнул, что руководство больницы борется за интересы своей больницы. "Каждая больница хочет быть лучшей. Но самое главное для пациента, чтобы, когда он попадает в больницу, все его проблемы были решены. Больница оценивает, насколько нужна помощь со стороны других больниц", - пояснил он.
По словам Юллара Ланно, сегодня в Нарвской больнице часто возникают проблемы, когда специалист заболевает, уходит в отпуск или на обучение. "Сотрудничество больниц делает команду больше, появляется больше возможностей замены", - отметил он.
По мнению Ланно, можно также лучше координировать управление больницами и обмен информацией. Он привел в пример дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на прошлой неделе у перекрестка Вока на дороге Таллинн-Нарва, в результате которого в стационарном лечении одновременно нуждались 14 человек. Несмотря на то, что Нарвская больница не смогла их принять и их доставили в Ида-Вирускую центральную больницу, из Нарвы выехали также две машины скорой помощи.