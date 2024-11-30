ПЕРЕДОВИЦА Разумный подход

За последние несколько десятилетий эстонские больницы получили новые здания и оборудование в основном при поддержке Европейского союза. Этот денежный кран еще не закрыт окончательно, но он все больше иссякает. Средства зарезервированы для строительства новых зданий Нарвской больницы, а Ида-Вируская центральная больница надеется получить поддержку на создание психиатрической клиники.

В то время как население Ида-Вирумаа сокращается, доля пожилых людей стремительно растет, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на местную медицинскую систему. В то же время средний возраст врачей в Ида-Вирумаа увеличивается, и на работу приходит очень мало молодых врачей. В обеих больницах нехватка врачей носит хронический характер, и нет никаких признаков того, когда и как эта ситуация изменится. В условиях нехватки врачей вполне логично, что медицинские услуги будут дорожать, а не оставаться на прежнем уровне. То есть, говоря прямо, в будущем станет не проще, а, наоборот, сложнее.

Руководители обеих больниц признают, что времена, когда они, образно говоря, сидели в своих силосных башнях, прошли и что с точки зрения управления больницей и с точки зрения пациентов будет эффективнее, если больницы будут совместно использовать врачей и методы лечения.

Как именно все это будет развиваться в будущем, пока неизвестно, но по своей сути такой подход является разумным. Возможно, он может послужить моделью для других сфер государственных услуг, сталкивающихся с подобными проблемами.