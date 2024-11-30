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ПЕРЕДОВИЦА Разумный подход

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Ида-Вируская центральная больница.
Ида-Вируская центральная больница. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

То, что Ида-Вируская центральная больница и Нарвская больница хотят больше сотрудничать, - неизбежный путь, если мы как налогоплательщики не хотим платить больше социального налога, чем раньше, чтобы медицинские услуги оставались хотя бы на нынешнем уровне.

За последние несколько десятилетий эстонские больницы получили новые здания и оборудование в основном при поддержке Европейского союза. Этот денежный кран еще не закрыт окончательно, но он все больше иссякает. Средства зарезервированы для строительства новых зданий Нарвской больницы, а Ида-Вируская центральная больница надеется получить поддержку на создание психиатрической клиники.

В то время как население Ида-Вирумаа сокращается, доля пожилых людей стремительно растет, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на местную медицинскую систему. В то же время средний возраст врачей в Ида-Вирумаа увеличивается, и на работу приходит очень мало молодых врачей. В обеих больницах нехватка врачей носит хронический характер, и нет никаких признаков того, когда и как эта ситуация изменится. В условиях нехватки врачей вполне логично, что медицинские услуги будут дорожать, а не оставаться на прежнем уровне. То есть, говоря прямо, в будущем станет не проще, а, наоборот, сложнее.

Руководители обеих больниц признают, что времена, когда они, образно говоря, сидели в своих силосных башнях, прошли и что с точки зрения управления больницей и с точки зрения пациентов будет эффективнее, если больницы будут совместно использовать врачей и методы лечения.

Как именно все это будет развиваться в будущем, пока неизвестно, но по своей сути такой подход является разумным. Возможно, он может послужить моделью для других сфер государственных услуг, сталкивающихся с подобными проблемами.

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