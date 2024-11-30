Катри Райк в недоумении: "Такая коалиция, где реально только пятнадцать голосов, неработоспособна"

Большинство членов Нарвского горсобрания на внеочередном заседании 30 ноября не поддержади стремление Катри Райк в третий раз стать руководителем Нарвской горуправы, то есть мэром города, для чего требовалось сперва проголосовать за недоверие действующему градоначальнику Яану Тотсу. Новой коалиции депутатских фракций Катри Райк и Михаила Стальнухина не хватило единодушия и хотя бы еще одной поднятой шестандцатой руки в момент голосования, чтобы выразить Тоотсу недоверие и следующим шагом избрать Райк в мэры.

На заседание не пришли из числа членов коалиционных фракций Райк и Стальнухина трое депутатов - Вадим Орлов, Елена Каврус и Владимир Жаворонков. Изначально отказавшаяся участвовать в коалиции с Михаилом Стальнухиным, но прежде всегда поддерживавшая Катри Райк депутат Анна Коваленко тоже не пришла. Пришел, но не участвовал в голосовании коалиционный депутат Алексей Мяги, у которого с Катри Райк давняя и взаимная личная неприязнь.

Таким образом, слабым звеном новой коалиции оказалась целая группа депутатов.

Комментируя для журналистов столь неблагоприятный исход, Райк сказала, что ее коалиция со Стальнухиным вроде как есть, но ее и нет - раз не все ее участники проголосовали за вотум недоверия Тоотсу. "Я не знаю, как это", - немного растеряна Райк.

Она сказала, что чувствет себя не то чтобы разочарованной или обманутой, а скорее в неопределенности насчет того, какая из политических сил сейчас в Нарве у власти, а какая - нет.

- Яан Тоотс является мэром, - определенно подтвердила Райк, - Я его поздравляю и желаю ему успехов и много сил. Из другой политической силы Татьяна Стольфат сейчас является председателем горсобрания. Две их фракции раньше высказывались, что никакой совместной работы у них не будет. Как теперь будут развиваться события - поживем увидим, - сказала она, подтвердив, что стабильного управления городом сейчас не наблюдается. - Будем честными, такая коалиция, где реально только пятнадцать голосов, неработоспособна, - признала Райк.