Горсобрание Нарвы большинством голосов отказалось выразить недоверие мэру Яану Тоотсу, который находится на этом посту почти четырнадцать месяцев.
Яан Тooтс сохранил пост мэра Нарвы, Катри Райк осталась депутатом горсобрания
На внеочередном заседании Нарвского горсобрания 30 ноября за вотум недоверия мэру Яану Тоотсу проголосовали 15 депутатов, против выступили трое. Таким образом, коалиции Катри Райк и Михаила Стальнухина для выражения недоверия Тоотсу не хватило одного шестнадцатого голоса.
Перед голосованием Тоотс заявил с трибуны горсобрания, что срок полномочий мэра Нарвы был для него лучшим временем с момента восстановления независимости Эстонии.
Тooтс отметил, что на днях было принято решение, что цена на тепло в городе не будет повышаться до весны следующего года. Он также рассказал, что при нем был построен первый новый квартирный дом в Нарве, где лично он тоже будет жить.
Также мэр пообещал, что скоро в Нарве будет построена новая школа.
Тooтс повторил, как говорил и раньше, что он привык действовать, а не говорить и быть все время на виду.
Он также обратился к жителям Нарвы на русском языке, пользуясь видеотрансляцией из зала городского собрания в Нарвской ратуше.