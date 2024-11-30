Нарва отказалась от подписания соглашения в сфере образования

"По предварительным оценкам, заключение соглашения в области образования влечет за собой дополнительные финансовые обязательства в размере не менее 1 720 000 евро в год, которые город Нарва обязан покрыть из городского бюджета, поскольку соглашение в области образования не гарантирует покрытия дополнительных расходов из государственного бюджета. В городе Нарва заключены коллективные договоры с профсоюзными организациями учителей, которые обеспечивают лучшие условия труда работников образовательных учреждений, в том числе время работы и отдыха, оплату труда и социальные гарантии", - обосновали свое решение городские власти, пишет rus.err.