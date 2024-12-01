Согласно вступившей в силу 1 декабря поправке к Закону о дорожном страховании, договор о дорожном страховании требуется заключить и для вездехода, в том числе для мотосаней и транспортного средства повышенной проходимости, зарегистрированного в качестве вездехода. Дорожное страхование распространяется на использование машины для транспортировки, независимо от места использования. Дорожное страхование для вездехода оформляется только на период его использования.
С 1 декабря дорожное страхование распространяется на мотосани и другие вездеходы
По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, как правило, вездеход подлежит внесению в регистр дорожного движения. «Если вездеход используется для транспортировки – будь то на дороге, бездорожье или в лесу – для него нужно оформить дорожное страхование. С декабря дорожное страхование также возмещает ущерб, причиненный в результате аварии на бездорожье. Например, если мотосани получат повреждения при столкновении или пострадает пассажир, дорожное страхование виновника аварии возместит ущерб пострадавшей стороне, соответственно виновнику самому не придется за это платить», пояснил Потсепп. «Если ущерб причинен незастрахованным вездеходом, LKF возместит ущерб пострадавшей стороне, но взыщет его с виновника.
Как подчеркивает Потсепп, важно различать, зарегистрировано ли транспортное средство в качестве механического транспортного средства или вездехода. «Для механического транспортного средства существует постоянная обязанность страхования, за исключением первых 12 месяцев после истечения срока действия договора, если транспортное средство не используется и хранится таким образом, что оно не может вызвать наступление страхового случая. Однако оформить дорожное страхование для вездехода нужно только при его использовании», сказал Потсепп.
LKF сообщил по электронной почте о вступающем в силу в декабре расширении дорожного страхования почти 5000 собственникам внесенных в регистр дорожного движения вездеходов, в том числе 3500 собственникам мотосаней и 1500 собственникам транспортных средств повышенной проходимости, зарегистрированных в качестве вездеходов.
По словам руководителя отдела продукции LHV kindlustus Альвера Кивирюйта, собственник вездехода может легко заключить договор о дорожном страховании на сайте страховщика. «Мотосани должны быть застрахованы до начала их использования. Хотя вездеходы должны быть застрахованы только на время их использования, мотосани лучше застраховать на весь зимний период, чтобы потом не забыть об этой необходимости», посоветовал он.
Кивирюйт отметил, что до внесения поправки в закон водитель вездехода должен был сам возместить причиненный ущерб. «Например, транспортное средство повышенной проходимости, зарегистрированное в качестве вездехода, использовалось для уборки снега, повредив стоявший автомобиль и забор. Случалось, что в лесу вездеход сбивал и травмировал сборщика грибов», добавил Кивирюйт.
Вступившая в силу 1 декабря поправка к Закону о дорожном страховании также предусматривает распространение страхового покрытия на незарегистрированные транспортные средства, такие как некоторые виды электросамокатов и другие легкие средства передвижения. Также расширяется содержание страхового покрытия – теперь возмещаются и некоторые виды ущерба, которые ранее не возмещались. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте LKF: Изменения дорожного страхования в 2024 году.
Через онлайн-приложение LKF (www.lkf.ee/kindlustuskohustus) можно проверить, на какие вездеходы, электросамокаты и другие транспортные средства распространяется дорожное страхование.
Перед продлением договора о дорожном страховании можно сравнить расценки дорожного страхования на сайте LKF: www.lkf.ee/kalkulaator. Требуется лишь ввести номер регистрационного знака транспортного средства. Калькулятор показывает цены девяти поставщиков услуг дорожного страхования: Balcia, BTA, Elama, ERGO, Gjensidige, If Kindlustus, PZU Kindlustus, Salva и Seesam. В калькуляторе нет сравнения цен LHV и Swedbank. Кроме того, договор дорожного страхования может быть заключен через страхового посредника, в частности, брокера.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. LKF также организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.