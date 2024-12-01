С 1 декабря дорожное страхование распространяется на мотосани и другие вездеходы

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, как правило, вездеход подлежит внесению в регистр дорожного движения. «Если вездеход используется для транспортировки – будь то на дороге, бездорожье или в лесу – для него нужно оформить дорожное страхование. С декабря дорожное страхование также возмещает ущерб, причиненный в результате аварии на бездорожье. Например, если мотосани получат повреждения при столкновении или пострадает пассажир, дорожное страхование виновника аварии возместит ущерб пострадавшей стороне, соответственно виновнику самому не придется за это платить», пояснил Потсепп. «Если ущерб причинен незастрахованным вездеходом, LKF возместит ущерб пострадавшей стороне, но взыщет его с виновника.

Как подчеркивает Потсепп, важно различать, зарегистрировано ли транспортное средство в качестве механического транспортного средства или вездехода. «Для механического транспортного средства существует постоянная обязанность страхования, за исключением первых 12 месяцев после истечения срока действия договора, если транспортное средство не используется и хранится таким образом, что оно не может вызвать наступление страхового случая. Однако оформить дорожное страхование для вездехода нужно только при его использовании», сказал Потсепп.

LKF сообщил по электронной почте о вступающем в силу в декабре расширении дорожного страхования почти 5000 собственникам внесенных в регистр дорожного движения вездеходов, в том числе 3500 собственникам мотосаней и 1500 собственникам транспортных средств повышенной проходимости, зарегистрированных в качестве вездеходов.