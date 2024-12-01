Четыре нарвских депутатов покинули Центристскую партию

По данным Коммерческого регистра, Татьяна Стольфат, Екатерина Голубцова, Виктория Лутус и Елена Пахомова с 30 ноября не состоят в Центристской партии.

Все они в Нарвском горсобрании входят во фракцию "Нарва 2.0", возглавляемую Михаилом Стальнухиным, и голосовали за выражение недоверия неделю назад председателю горсобрания Ирине Янович, а в субботу - мэру Яану Тоотсу.

Однако Тоотсу удалось остаться на своем посту, во многом благодаря тому, что еще одна центристка в составе фракции "Нарва 2.0" - Елена Каврус - не пришла на заседание горсобрания. По данным Коммерческого регистра, Каврус продолжает быть членом партии.

"Сегодня у нас никаких оснований и желания принимать радикальные решения", - ответил на вопрос ERR про судьбу Каврус председатель Центристской партии Михаил Кылварт.