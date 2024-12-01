Пирет Хартман: Жители Ида-Вирумаа заслуживают ясности относительно изменений, связанных с маслозаводом

То, что происходит в Eesti Energia, влияет на способность Ида-Вирумаа справиться с ситуацией, и, по ее мнению, это не следует игнорировать. «Отношение к заводам масел имеет решающее значение для окружающей среды Ида-Вирумаа, существенно влияя на местную социально-экономическую ситуацию. Люди справедливо сбиты с толку и заслуживают ясности относительно будущего», — сказала Хартман, заявив, что война в Украине, экономический спад и продолжающийся переход к «зеленой» экономике создают дополнительную неопределенность.

«Длительная неясная ситуация вводит людей в замешательство. Eesti Energia давно знает о необходимости и сроках выполнения экологических требований. Пока компания использовала свое время для планирования действий, оставались вне внимания интересы людей, работающих на заводах. Все, к чему в реальности может привести возможная безработица нескольких сотен человек трудоспособного возраста, как это повлияет на средства к существованию этих семей и доверие местного населения к государству", - сказала Хартман.

В опубликованном на прошлой неделе отчете спецпроверки Eesti Energia неоднократно указывалось, что нормы выбросов на некоторых предприятиях Eesti Energia не соответствуют требованиям.