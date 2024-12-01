Как в Ида-Вирумаа отмечают Первый Адвент

* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 12.00 - зажжение первой свечи адвента. Выступают Кохтла-Ярвеский городской оркестр, коллективы "Viis Tähte", "Arabesk", "Kelluke" и "Virulane". Зажжение огней на городской рождественской ели. Рождественский мир провозгласит пастор Йыхвиского прихода святого Михаила ЭЕЛЦ Улвар Куллеркупп. Поздравления от мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело. Рождественский огонек в каждый дом. Горячий чай и рождественское печенье.

* На площади в Ахтме в 13.40 - зажжение первой свечи адвента у рождественской ели. С 13.00 до 16.00 работают уличные кафе и торговые ряды изделий ручной работы. Тел. 507 4616.

* В атриуме Синимяэской школы в 14.00 - зажжение первой свечи адвента. Концерт, изготовление почтовых открыток, украшение пипаркооков.

* На центральной площади в Кивиыли - празднование первого дня адвента: 15.00 - рождественская ярмарка, 16.15 - концерт участников самодеятельности, 16.45 - Отт Лепланд.

* Перед Кохтла-Ныммеской школой с 15.00 до 16.00 и перед Вокаским народным домом с 17.00 до 18.00 - празднование первого дня адвента. Выступают местные юные певцы, в гости придут рождественский дед Вальдемар и альпака. С собой возьмите письмо или открытку для Йыулувана, не забудьте и хорошее настроение.

* В Силламяэском центре культуры в 15.00 - мастерская рождественских украшений (в фойе), в 16.00 - зажжение первой свечи адвента, концерт (в зале), в 17.00 - зажжение огней на рождественской ели (около центра культуры). Мероприятие бесплатное.

* Во дворе мызы Мяэтагузе с 16.00 до 18.00 - начало рождественского месяца, 1-й день адвента. Зажжение рождественских огней и различные выступления. С 16.30 до 18.00 - катание на конной повозке и рождественская ярмарка в Мяэтагузеской основной школе.

* На площади перед Нарвской ратушей в 16.00 - зажжение первой свечи адвента. С 12.00 до 18.00 на площади перед ратушей - ярмарка первого дня адвента.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 16.00 - зажжение первой свечи адвента. Танцы, игры, катание на лошадиной повозке. Выступает "Narva Dixieland Band".

* В Йыхви на музыкальной площади в 17.00 - "Võta aega veidi ringi vaadata" / "Найди время оглядеться", празднование начала адвента.