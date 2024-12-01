Образовательный комплекс в Нарве получил архитектурную награду

«Реконструкция старого здания, приведение его в соответствие с современными требованиями и объединение с новым зданием привели как к техническим усложнениям, так и к изменению проекта. Крыша здания школы, ландшафт детского сада и двора также представляли собой сложные задачи: необходимо было принять во внимание требования безопасности и сохранить архитектуру. При этом искали способы, с помощью которых можно было бы реализовать спецрешения как можно проще», — заявило жюри.