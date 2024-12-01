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Образовательный комплекс в Нарве получил архитектурную награду

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Новое здание Нарвской эстонской гимназии.
Новое здание Нарвской эстонской гимназии. Фото: Ilja Smirnov

На конференции строительной отрасли «Ehitus 2025+: новое или староебыли объявлены лучшие года, а лучшим строительным проектом признан Нарвский образовательный комплекс.

Новый образовательный комплекс в Нарве состоит из государственной гимназии, начальной школы и детского садавесь проект был выбран на архитектурном конкурсе.

Решение пришлось искать для самых разных частей: реконструкция существующего здания, 3-этажного здания школы и 2-этажного детского сада с проходимыми поверхностями крыши, а также городского пространства.

«Реконструкция старого здания, приведение его в соответствие с современными требованиями и объединение с новым зданием привели как к техническим усложнениям, так и к изменению проекта. Крыша здания школы, ландшафт детского сада и двора также представляли собой сложные задачи: необходимо было принять во внимание требования безопасности и сохранить архитектуру. При этом  искали способы, с помощью которых можно было бы реализовать спецрешения как можно проще», — заявило жюри.

Автором проекта являктся архитектурное бюро "3+1 Arhitektid". 

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