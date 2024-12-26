В среду днем произошло аварийное отключение энергетического кабеля EstLink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. Причины пока выясняются.
Estlink 2 снова вышел из строя
Системные операторы Эстонии и Финляндии Elering и Fingrid оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину сбоя. Как сообщается, энергетической безопасности Эстонии ничто не угрожает.
Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде воздушного кабеля, около 147 километров проходят по дну Финского залива и около 14 километров проложены по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.
С января кабель находился в ремонте после повреждения, вызванного, предположительно, внешними факторами.