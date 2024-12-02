СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Полиция получила множество сообщений о домашнем насилии

Полиция арестовала нападавшую. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В воскресенье 1 декабря в полицию поступил вызов из Нарвы, где между супругами возник конфликт, переросший в драку. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

30 ноября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 19-летний пьяный мужчина избил свою мать и брата. Нападающий был задержан в качестве подозреваемого. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

30 ноября в полицию поступило сообщение об избиении 49-летнего мужчины в многоквартирном доме на улице Раху в городе Нарва. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Вечером 30 ноября пьяный 34-летний мужчина в Нарве во время ссоры ударил жену. Мужчина был арестован. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

29 ноября в полицию города Нарва поступил сигнал о том, что 36-летний мужчина избил свою жену. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

29 ноября на улице Раквере в Нарве 31-летняя женщина избила сотрудника магазина, который предотвратил попытку кражи. Полиция арестовала нападавшую. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.