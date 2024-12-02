В Люганузе в огне погибли полторы сотни куриц и кроликов

К моменту, когда прибыли спасатели, хозяину удалось вывести 20 кроликов, а хлев уже горел открытым пламенем. Крыша здания провалилась, в результате чего в ловушке оказались около 150 птиц и 25 кроликов.

Также в опасности оказался жилой дом, расположенный почти в десяти метрах, который спасатели тут же принялись охлаждать. Огонь был потушен только утром. В результате пожара хлев был полностью разрушен, но жилой дом не пострадал.

Работы по тушению проводили спасатели из Кивиыли, Раквере, Кохтла-Ярве и спасатели-добровольцы из Пуртсе и Мяэтагузе. Причина пожара выясняется.