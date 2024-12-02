Поздней ночью 30 ноября в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ряяса в волости Люганузе горит хлев. По словам звонившего, внутри остались куры и кролики, а само горевшее строение находилось всего в нескольких метрах от жилого дома.
В Люганузе в огне погибли полторы сотни куриц и кроликов
К моменту, когда прибыли спасатели, хозяину удалось вывести 20 кроликов, а хлев уже горел открытым пламенем. Крыша здания провалилась, в результате чего в ловушке оказались около 150 птиц и 25 кроликов.
Также в опасности оказался жилой дом, расположенный почти в десяти метрах, который спасатели тут же принялись охлаждать. Огонь был потушен только утром. В результате пожара хлев был полностью разрушен, но жилой дом не пострадал.
Работы по тушению проводили спасатели из Кивиыли, Раквере, Кохтла-Ярве и спасатели-добровольцы из Пуртсе и Мяэтагузе. Причина пожара выясняется.