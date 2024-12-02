На выходных спасателям трижды пришлось тушить оставленную на плите еду

Похожая ситуация произошла вечером 1 декабря в Йыхви, где спасателям сообщили о задымлении на четвертом этаже в социальном доме на улице Кааре. Прибывшие спасатели открыли в здании двери и окна. Выяснилось, что в одной из комнат мужчина готовил еду на электроплите и уснул. Мужчина проснулся от сигнала тревоги и сам устранил опасность.

Также днем 1 декабря в центр тревоги поступил звонок о том, что в подъезде на улице Мадисе в Нарве появился запах дыма и сработал детектор дыма. Прибывшие спасатели установили источник дыма: в одной из квартир на работающей плите сгорела еда. В самой квартире не было детектора дыма, но детектор угарного газа работал. Спасатели заметили, что вентиляция в квартире с газовой колонкой не в порядке, поэтому использование прибора было запрещено. В квартире перекрыт газовый кран и проведены разъяснения по пожарной и газовой безопасности.