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На выходных спасателям трижды пришлось тушить оставленную на плите еду

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Фото статьи
Фото: Elmo Riig

Поздним вечером 30 ноября в центр тревоги поступило сообщение из центра социального обеспечения на шоссе Ярвекюла в Кохтла-Ярве. Прибывшие спасатели вывели из задымленной комнаты на третьем этаже мужчину, который уснул во время приготовления еды

Опасность была устранена, помещения проветрились. Сотрудники спасательной бригады проверили состояние здоровья мужчины, убедившись, что с ним все в порядке.

Похожая ситуация произошла вечером 1 декабря в Йыхви, где спасателям сообщили о задымлении на четвертом этаже в социальном доме на улице Кааре. Прибывшие спасатели открыли в здании двери и окна. Выяснилось, что в одной из комнат мужчина готовил еду на электроплите и уснул. Мужчина проснулся от сигнала тревоги и сам устранил опасность.

Также днем 1 декабря в центр тревоги поступил звонок о том, что в подъезде на улице Мадисе в Нарве появился запах дыма и сработал детектор дыма. Прибывшие спасатели установили источник дыма: в одной из квартир на работающей плите сгорела еда. В самой квартире не было детектора дыма, но детектор угарного газа работал. Спасатели заметили, что вентиляция в квартире с газовой колонкой не в порядке, поэтому использование прибора было запрещено. В квартире перекрыт газовый кран и проведены разъяснения по пожарной и газовой безопасности.

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