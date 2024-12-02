Поздним вечером 30 ноября в центр тревоги поступило сообщение из центра социального обеспечения на шоссе Ярвекюла в Кохтла-Ярве. Прибывшие спасатели вывели из задымленной комнаты на третьем этаже мужчину, который уснул во время приготовления еды.
На выходных спасателям трижды пришлось тушить оставленную на плите еду
Опасность была устранена, помещения проветрились. Сотрудники спасательной бригады проверили состояние здоровья мужчины, убедившись, что с ним все в порядке.
Похожая ситуация произошла вечером 1 декабря в Йыхви, где спасателям сообщили о задымлении на четвертом этаже в социальном доме на улице Кааре. Прибывшие спасатели открыли в здании двери и окна. Выяснилось, что в одной из комнат мужчина готовил еду на электроплите и уснул. Мужчина проснулся от сигнала тревоги и сам устранил опасность.
Также днем 1 декабря в центр тревоги поступил звонок о том, что в подъезде на улице Мадисе в Нарве появился запах дыма и сработал детектор дыма. Прибывшие спасатели установили источник дыма: в одной из квартир на работающей плите сгорела еда. В самой квартире не было детектора дыма, но детектор угарного газа работал. Спасатели заметили, что вентиляция в квартире с газовой колонкой не в порядке, поэтому использование прибора было запрещено. В квартире перекрыт газовый кран и проведены разъяснения по пожарной и газовой безопасности.