Потребление спиртного в Эстонии составляет одиннадцать литров чистого алкоголя на взрослого человека в год. Это пол-литра водки или две с половиной бутылки вина в неделю. Министерство социальных дел подготовило план по сокращению потребления алкоголя, пишет rus.err.
В Эстонии обеспокоены ростом потребления алкоголя
Потребление алкоголя в Эстонии стало падать в июле 2008 года, когда вступило в силу постановление, запрещающее продажу алкоголя с десяти часов вечера до утра, а также акциз на алкоголь вырос на 20 процентов. Спустя 10 лет, в 2018 году, были введены ограничения на рекламу алкоголя, а магазины убрали его в видных мест. Однако вопреки ожиданиям потребление начало расти, так как снижение акциза привело к снижению цены на алкоголь.
Новый план по снижению потребления алкоголя от Министерства социальных дел включает в себя сокращение периода продажи алкоголя и привязку акциза на алкоголь к инфляции.