В Эстонии обеспокоены ростом потребления алкоголя

Потребление алкоголя в Эстонии стало падать в июле 2008 года, когда вступило в силу постановление, запрещающее продажу алкоголя с десяти часов вечера до утра, а также акциз на алкоголь вырос на 20 процентов. Спустя 10 лет, в 2018 году, были введены ограничения на рекламу алкоголя, а магазины убрали его в видных мест. Однако вопреки ожиданиям потребление начало расти, так как снижение акциза привело к снижению цены на алкоголь.