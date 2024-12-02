ФОТО ДНЯ Выпускникам школы программирования kood/Jõhvi вручили свидетельства

Среди выпускников представители тринадцати национальностей, причем второй по численности группой после местных жителей стали украинцы. Ученики школы тоже относятся к разным возрастным группам: самому младшему 19 лет, а самому старшему - 66. Самым востребованным направлением стала кибербезопасность, которую выбрали почти треть выпускников.

- Мне подходит такая форма обучения, где нет преподавателей и приходится самому работать над заданиями, а потом смотреть, смогли ли другие достичь результатов и какое решение они использовали. Это сознательный и ответственный подход, - сказал выпускник Ярмо Сельямаа.

Подобный принцип обучения и работы с материалом также используется за рубежом, и у школы kood/Jõhvi есть планы по расширению в Эстонии. Идет подготовка к открытию в Выру, а также прощупывается почва для открытия нового учебного заведения где-нибудь в центральной Эстонии.