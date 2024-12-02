ГАЛЕРЕЯ В воскресенье вечером в Йыхви зажглись свечи адвента

В Йыхви свечу адвента зажгли в присутствии примерно трехсот человек на музыкальной площади, на краю которой впервые установили также привезенное из леса рождественское дерево.

Свечу адвента зажгли йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель и пастор-попечитель Йыхвиской церкви св. Михаила Улвар Куллеркупп, также раздавшие огонь адвента собравшимся на музыкальной площади людям.

- Я хочу, чтобы мы намного больше замечали, слушали и поддерживали друг друга. Пусть у нас в этот прекрасный период найдется время на долгие беседы, посещение друзей и родственников. И пусть у нас будет время просто быть, - сказала Марис Тоомель, пожелав прекрасного времени адвента, ожидания Рождества и мира в душе.

Улвар Куллеркупп призвал больше улыбаться друг другу. "Здесь вам улыбается также рождественское дитя. Сейчас, когда мы зажигаем эту свечу, мы можем сказать, что это свет надежды, которую несет нам Иисус Христос. И этот свет тьме уже не победить. Прекрасного периода Рождества всем вам", - сказал Куллеркупп, посоветовав правильно и с пользой использовать это время, которое безжалостно уходит.

Церемония началась с представления молодежного театра и класса современного танца Йыхвиского центра культуры и интересов, которое призывало замечать время. В качестве солистов спели Ханнес Конса и Афина Махаррамова.