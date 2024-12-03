ОДИН ВОПРОС Вы за или против слияния Йыхви и Тойла?

- Однозначный ответ на этот вопрос можно будет дать только после получения ответов на такие вопросы, как: оплатит ли государство расходы на объединение волостей в размере 1500000 евро, или эти затраты лягут на плечи жителей.

Лично я считаю, что объединения волостей должны иметь конкретную и достижимую цель. Это может быть, например, сокращение расходов на чиновничий аппарат и дублирующих друг друга услуг, общий доступ всех жителей ко всей инфраструктуре, улучшение организации общественного транспорта, экономия на проведении тендеров, единая служба социальной помощи, доступные школы и детсады, увеличение пособий и более прозрачный и эффективно используемый бюджет, доступ жителей к спортивным объектам независимо от места прописки, удобство взаимодействия с органами власти. В целом я считаю, что процесс объединения может дать вышеназванный положительный результат в случае объединения Йыхви, Тойла и Кохтла-Ярве.