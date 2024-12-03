Работы по развитию оборонно-промышленного парка достигли фазы, когда Министерство обороны начинает знакомить местных жителей с исходными положениями государственной спецпланировки и программой оценки влияний.
Индрек Сирп: Будет ли оборонно-промышленный парк построен в Люганузеской волости?
Задачей оборонно-промышленного парка является поддержка местной оборонной промышленности посредством производственной среды с целью производства боеприпасов и их компонентов.
Агрессивная война России против Украины показывает, насколько важную роль играет при обороне государства оборонная промышленность. Повсюду в Европе предпринимаются шаги, чтобы в срочном порядке увеличить способность оборонной промышленности производить боеприпасы, оружие и прочую военную продукцию.
Эстония покупает сейчас очень много боеприпасов, и все это - импортный товар. В течение десяти лет, с 2022 по 2031 год, Эстония приобретет различных боеприпасов примерно на 4 миллиарда евро. Часть их уже поставлена, часть поставляется и будет поставлена в последующие годы. Полностью все это Эстония не смогла бы производить также в будущем, однако наверняка часть продукции можно было бы выпускать через два-три года на заводах, которые действовали бы в отечественном оборонно-промышленном парке. Таким образом мы увеличим обороноспособность Эстонии и посодействуем экономическому развитию посредством, в первую очередь, создания рабочих мест на местном уровне.
Эстонская оборонная промышленность в последние годы мощно развивалась, и у нас есть предприятия, являющиеся сильными игроками в области высоких технологий и умных решений. Эстония обладает также потенциалом стать активным поставщиком на рынке боеприпасов, если мы создадим для предприятий соответствующие возможности выхода на рынок экспорта.
Мы, как государство, можем ускорить этот процесс и предложить со своей стороны поддержку в виде государственной спецпланировки, оценки влияния и развития в парке инфраструктуры, то есть подъездных дорог, электроподключения и подключения связи, ограждений и прочего тому подобного. Предприятию останется строительство производственных зданий и связанных с ним сооружений.
"Мы должны обеспечить, чтобы деятельность промышленного парка не вредила окружающей человеческой и природной среде. После этого мы примем окончательное, взвешенное решение".Индрек Сирп, специальный советник Министерства обороны по развитию оборонной промышленности
План оборонно-промышленного парка впервые был представлен на суд общественности в октябре прошлого года, когда мы ознакомили с ним пять местных самоуправлений; в итоге отобрано было четыре местоположения в трех самоуправлениях: в Ляэне-Нигулаской волости, Люганузеской волости и в городе Пярну на территориях волостей Аудру и Тыстамаа. В феврале этого года правительство инициировало государственную спецпланировку оборонно-промышленного парка, чтобы выбрать наиболее подходящее для него место.
Пока преждевременно отвечать на вопрос, что точно там будут производить, однако существуют различные варианты. Недавно закончился круг консультаций с заинтересованными предприятиями. Идеи или в некоторых случаях также довольно конкретные планы охватывают производство патронов и артиллерийских снарядов, противовоздушных боеприпасов и мин. Мы увидели также на конкурсе, так сказать, мини-промышленного парка Эмари, что интересующиеся имеются. Весной следующего года мы организуем выборочный тендер для поиска подходящих предприятий, которым предоставим в парке недвижимость с долгосрочным правом застройки.
При производстве боеприпасов критически важным компонентом является взрывчатка. В Эстонии, правда, уже производят взрывчатку, однако для горной промышленности. Производство военной взрывчатки требует другого завода и другой технологии. Возможно, что это взрывчатое вещество будут возить в Эстонию из-за рубежа, возможно также, что в промышленном парке появится и завод взрывчатых материалов. Мы анализируем сейчас экономическую осуществимость производства взрывчатки и при необходимости найдем в ходе спецпланировки подходящее место также для завода взрывчатых веществ.
Выбор местоположения оборонно-промышленного парка среди пяти возможных территорий (наряду с тремя территориями в Люганузе и Ляэне-Нигула, мы нашли на большой территории планировки в Пярну две небольшие подходящие для промышленного парка территории) зависит от нескольких обстоятельств. Мы сравниваем территории предварительного отбора на основании девяти критериев. Например, оцениваем осуществимость и целесообразность, расход времени на осуществление, пригодность местоположения с точки зрения гособороны, влияние на природную среду и так далее.
При выборе территории предварительного отбора уже стараются минимизировать возможные негативные влияния. В ходе планировки тщательно оцениваются все влияния и при необходимости выполняются дополнительные исследования. Мы должны обеспечить, чтобы деятельность промышленного парка не вредила окружающей человеческой и природной среде. После этого примем окончательное, взвешенное решение.
Я посетил промышленные парки по производству боеприпасов и взрывчатых веществ как в Северных странах, так и в других странах Европы, где они превратились в естественную часть жизненной среды регионов, и я уверен, что это же произойдет с эстонским оборонно-промышленным парком.
Мы приглашаем всех интересующихся ознакомиться с представленными на домашней странице Министерства обороны материалами спецпланировки, а также поучаствовать в открытых обсуждениях, которые состоятся в Ида-Вирумаа 5 декабря в 14.30 в Люганузеском волостном управлении и в 17.00 в Майдласком народном доме.