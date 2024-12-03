Индрек Сирп: Будет ли оборонно-промышленный парк построен в Люганузеской волости?

Задачей оборонно-промышленного парка является поддержка местной оборонной промышленности посредством производственной среды с целью производства боеприпасов и их компонентов.

Агрессивная война России против Украины показывает, насколько важную роль играет при обороне государства оборонная промышленность. Повсюду в Европе предпринимаются шаги, чтобы в срочном порядке увеличить способность оборонной промышленности производить боеприпасы, оружие и прочую военную продукцию.

Эстония покупает сейчас очень много боеприпасов, и все это - импортный товар. В течение десяти лет, с 2022 по 2031 год, Эстония приобретет различных боеприпасов примерно на 4 миллиарда евро. Часть их уже поставлена, часть поставляется и будет поставлена в последующие годы. Полностью все это Эстония не смогла бы производить также в будущем, однако наверняка часть продукции можно было бы выпускать через два-три года на заводах, которые действовали бы в отечественном оборонно-промышленном парке. Таким образом мы увеличим обороноспособность Эстонии и посодействуем экономическому развитию посредством, в первую очередь, создания рабочих мест на местном уровне.

Эстонская оборонная промышленность в последние годы мощно развивалась, и у нас есть предприятия, являющиеся сильными игроками в области высоких технологий и умных решений. Эстония обладает также потенциалом стать активным поставщиком на рынке боеприпасов, если мы создадим для предприятий соответствующие возможности выхода на рынок экспорта.