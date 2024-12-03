Йыхви с шестой попытки пришел к победе

Первая победа после пяти поражений была одержана в равной игре. Ставший лидером команды как на большом поле, так и в зале Елисей Захаров открыл счет в конце первого тайма. Тартусцы в начале второго тайма сравняли счет. Через несколько минут Захаров вновь вывел Йыхви вперед, и довольно скоро третий гол забил 17-летний воспитанник клуба Матвей Минаев, этот гол и стал последним в игре. Для юного футболиста этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.