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Йыхви с шестой попытки пришел к победе

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17-летний Матвей Минаев забил последний гол в первой победной игре сезона йыхвиского "Phoenix".
17-летний Матвей Минаев забил последний гол в первой победной игре сезона йыхвиского "Phoenix". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиской футзальной команде "Phoenix" удалось в эстонской лиге мастеров открыть в шестом туре счет очков, выиграв в Тарту у тамошнего "Ravens" со счетом 3:1.

Первая победа после пяти поражений была одержана в равной игре. Ставший лидером команды как на большом поле, так и в зале Елисей Захаров открыл счет в конце первого тайма. Тартусцы в начале второго тайма сравняли счет. Через несколько минут Захаров вновь вывел Йыхви вперед, и довольно скоро третий гол забил 17-летний воспитанник клуба Матвей Минаев, этот гол и стал последним в игре. Для юного футболиста этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

Первая победа перенесла йыхвискую команду с последней строчки турнирной таблицы на предпоследнюю, то есть седьмую. Следующий за ним руммуский "Dünamo" проиграл все шесть встреч.

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