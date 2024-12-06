Игорь Таро: Адаптация к климатическому кризису станет важнейшим вызовом

Где провести ведущие к цели границы? Это и станет в ближайшие месяцы одной из важнейших тем парламентских дебатов. Принятые в ходе обсуждения данного проекта решения в конечном итоге станут влиять на повседневную жизнь всех людей уже во второй половине нынешнего десятилетия, и чем дальше, тем больше.

Сколько и какой энергии мы можем расходовать? На каких транспортных средствах будем передвигаться? Какими мы будем строить или реновировать свои дома? Произведенную каким способом еду будем есть? А также как благодаря дополнительным мерам по окружающей среде добиться в землепользовании такой способности связывать углерод, чтобы земледелец смог по-прежнему разводить молочный скот, а биогаз от коровьего навоза поступал на нужды общественного транспорта или на электростанции?

Эстония с ее сланцевой энергетикой лидирует в Евросоюзе по величине углеродного следа в расчете на одного человека. В то же время только лишь наши усилия весь мир не спасли бы, насколько бы суровые меры мы ни применили. Задача климатической политики - найти разумное равновесие между целями окружающей среды, конкурентоспособностью экономики и социальной справедливостью.

Эстонии действительно придется выбирать, либо приспосабливаться и волочиться в хвосте, а также быть вынужденной в конце концов подстраиваться к уже сформировавшейся вокруг экономической среде, либо постараться быть намного мудрее, чтобы первой претворить в жизнь некоторые решения и благодаря их внедрению сделать свою экономику более сильной и повысить таким образом уровень жизни наших людей.

Связанная с окружающей средой и климатом дискуссия определит траекторию развития Эстонии на следующие 20 лет. Климатически нейтральная экономика к 2050 году - это будто Полярная звезда, на которую будут ориентироваться не только наши законы, но и аналогичные правовые акты других стран.