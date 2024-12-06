Сегодня мы говорим о влиянии изменения климата. Поводом для этой дискуссии стала подготовка проекта Закона о климатически устойчивой экономике, однако она далеко не ограничивается этим.
Игорь Таро: Адаптация к климатическому кризису станет важнейшим вызовом
Борьба с климатическим кризисом и адаптация экономики станут для нас важнейшим вызовом в ближайшем будущем, поскольку влияние данного процесса очень долгосрочное и масштабное. Нуждается ли вообще климат в нашем законотворчестве? Очевидно, нет. Пожалуй, в более далеком плане планета справится и без нас, однако жизнь человека станет здесь крайне некомфортной или даже невыносимой.
Начнем с простейших вещей, таких как цена нашего утреннего апельсинового сока, кофе или какао. Через нее сельскохозяйственные проблемы более далеких стран дойдут и до нас. Не говоря уж о том, что весенние засушливые периоды, слишком влажные осенние месяцы и бесснежные зимы начнут влиять на наших земледельцев и здешние урожаи. Плюс к тому, неизвестные здесь прежде вредители и чуждые виды, которые принесут с собой невиданные тут доселе проблемы. Это тоже окажет влияние на цену продуктов.
Кстати, среднегодовой прирост эстонских лесов, по последним данным, упал с 7 кубометров на гектар до 5,5 кубометра. Июньские и июльские засухи в период наиболее быстрого роста лесов играют в этом важную роль. Тут переплетаются как экологические, так и социально-экономические влияния. Простой расчет покажет любому лесовладельцу, насколько велико финансовое влияние климатических изменений. Кроме того, это означает исчезновение видов или миграцию наших прежних, привыкших к более прохладным условиям видов, на более холодные территории, которых становится все меньше.
"В том, что у земного шара жар, не сомневаются, очевидно, уже и многие сторонники Дональда Трампа. Правда, есть еще неверующие, которые не в состоянии признать причины возникновения этого жара".
председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде, "Eesti 200"
Здоровье человека тоже не останется незатронутым. Самое непосредственное влияние оказывает повышение температуры воздуха. Увеличение количества жарких дней и волн жары приводит к увеличению числа заболеваний и смертей. Например, на здоровье жителей Эстонии жаркое лето 2010 года повлияло настолько, что смертность в летний месяц оказалась почти на 30% выше предполагавшейся. В зависимости от того, насколько крутой окажется в следующие десятилетия кривая средних температур на земном шаре, количество избыточных смертей может оказаться до 2050 года в диапазоне 506-679, а к концу века - 655-1068.
В том, что у земного шара жар, не сомневаются, очевидно, уже и многие сторонники Дональда Трампа. Правда, есть еще неверующие, которые не в состоянии признать причины возникновения этого жара.
Человек все же является выживающим видом, и ему удавалось в течение долгого времени находить способы, как приспособиться к изменяющейся окружающей среде. Мы должны суметь также сделать что-то для того, чтобы как можно меньше вредить своей среде обитания. Если мы будем исходить из ратифицированного эстонским парламентом международного соглашения, то нашей общей целью должно стать удержание глобального повышения температуры в пределах 1,5 градуса, то есть четко менее двух градусов. Европейское зеленое соглашение о достижении климатической нейтральности, то есть нетто-нулевых выбросов к 2050 году, является средством достижения вышеуказанной цели.
Проектом климатически устойчивой экономики можно только определить, в каких рамках обществу следует строить свои долгосрочные планы, чтобы добиться к 2050 году точки равновесия в экономике, когда дополнительный ущерб окружающей среде возникать не будет или же будет значительно уменьшен.
Где провести ведущие к цели границы? Это и станет в ближайшие месяцы одной из важнейших тем парламентских дебатов. Принятые в ходе обсуждения данного проекта решения в конечном итоге станут влиять на повседневную жизнь всех людей уже во второй половине нынешнего десятилетия, и чем дальше, тем больше.
Сколько и какой энергии мы можем расходовать? На каких транспортных средствах будем передвигаться? Какими мы будем строить или реновировать свои дома? Произведенную каким способом еду будем есть? А также как благодаря дополнительным мерам по окружающей среде добиться в землепользовании такой способности связывать углерод, чтобы земледелец смог по-прежнему разводить молочный скот, а биогаз от коровьего навоза поступал на нужды общественного транспорта или на электростанции?
Эстония с ее сланцевой энергетикой лидирует в Евросоюзе по величине углеродного следа в расчете на одного человека. В то же время только лишь наши усилия весь мир не спасли бы, насколько бы суровые меры мы ни применили. Задача климатической политики - найти разумное равновесие между целями окружающей среды, конкурентоспособностью экономики и социальной справедливостью.
Эстонии действительно придется выбирать, либо приспосабливаться и волочиться в хвосте, а также быть вынужденной в конце концов подстраиваться к уже сформировавшейся вокруг экономической среде, либо постараться быть намного мудрее, чтобы первой претворить в жизнь некоторые решения и благодаря их внедрению сделать свою экономику более сильной и повысить таким образом уровень жизни наших людей.
Связанная с окружающей средой и климатом дискуссия определит траекторию развития Эстонии на следующие 20 лет. Климатически нейтральная экономика к 2050 году - это будто Полярная звезда, на которую будут ориентироваться не только наши законы, но и аналогичные правовые акты других стран.