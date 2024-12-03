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В Нарве происходит фестиваль политической неразберихи: наметилась новая коалиция без Райк со Стальнухиным

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Нарвская ратуша, в которой депутатские коалиции сменяют одна другую, не успевая своим существованием приносить городу особо никакой внятной пользы.
Нарвская ратуша, в которой депутатские коалиции сменяют одна другую, не успевая своим существованием приносить городу особо никакой внятной пользы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Сразу после неудавшейся замены мэра приграничного города с центриста Яана Тоотса на соцдема Катри Райк последняя назвала возникшее состояние в Нарвском горсобрании анархией. Уже наметилась новая коалиция, в которой Тоотса поддерживают, а Райк со Стальнухиным не особо привечают.​

Нарвское горсобрание на внеочередном заседании в субботу, 30 ноября, не захотело выразить недоверие мэру Яану Тоотсу, который находится на этом посту около четырнадцати месяцев. За вотум недоверия Тоотсу проголосовали 15 депутатов из всего 31-го. Новой коалиции депутатских фракций Катри Райк и Михаила Стальнухина не хватило хотя бы еще одной поднятой, шестнадцатой руки, чтобы снять Тоотса с должности и следующим запланированным шагом избрать мэром Райк. Райк уже дважды была мэром Нарвы и мечтает это дело продолжить.

На судьбоносное заседание демонстративно не явились из числа членов коалиционных фракций Райк и Стальнухина трое депутатов - Вадим Орлов, Елена Каврус и Владимир Жаворонков. Изначально отказавшаяся сотрудничать с Михаилом Стальнухиным, но прежде обычно поддерживавшая Катри Райк депутат Анна Коваленко не пришла тоже. Пришел, но не участвовал в голосовании коалиционный депутат Алексей Мяги, у которого с Катри Райк давняя и взаимная личная неприязнь.

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Нарва
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