В Нарве происходит фестиваль политической неразберихи: наметилась новая коалиция без Райк со Стальнухиным

Нарвское горсобрание на внеочередном заседании в субботу, 30 ноября, не захотело выразить недоверие мэру Яану Тоотсу, который находится на этом посту около четырнадцати месяцев. За вотум недоверия Тоотсу проголосовали 15 депутатов из всего 31-го. Новой коалиции депутатских фракций Катри Райк и Михаила Стальнухина не хватило хотя бы еще одной поднятой, шестнадцатой руки, чтобы снять Тоотса с должности и следующим запланированным шагом избрать мэром Райк. Райк уже дважды была мэром Нарвы и мечтает это дело продолжить.