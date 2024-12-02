Жителей Эстонии предупреждают о росте активности мошенников перед Рождеством

Руководитель по управлению рисками Telia Eesti Андреас Мейстер отмечает, что в последние годы перед Рождеством стало тревожной традицией получение большого количества сомнительных SMS-сообщений, якобы отправленных от имени курьерских компаний, банков или торговых предприятий.

Иногда в них сообщается о подозрительной активности на банковском счете и предлагается перейти по ссылке для предотвращения этого. В других случаях создается впечатление, что курьерская служба доставляет посылку, за которую необходимо оплатить определенную сумму. Руководитель Telia советует относиться к таким сообщениям с крайней осторожностью.

- Если в сообщении просят ввести личные данные, PIN-коды или пароли от аккаунтов, это, скорее всего, мошенничество. Мы рекомендуем проверять информацию, заходя на официальный сайт компании, вручную вводя его адрес в браузере. Никогда не заходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей, - подчеркнул Мейстер.