В Эстонии объявлены срочные военные сборы

По предложению главкома Сил обороны на период с 3 по 15 декабря резервисты будут включены в состав инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии для проведения гибких дополнительных сборов.

Резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады примут участие в дополнительном учебном сборе, организованном в гибком порядке, что означает, что резервисты после выполнения задач по плану учений могут отправиться домой, но должны быть готовым и явиться к месту службы в установленный срок в случае призыва.

Резервисты батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии примут участие в дополнительных учениях "Шип 24-2" в период с 3 по 8 декабря.

Резервисты, часть которых приглашена на дополнительные учения, обязаны немедленно явиться в место сбора, указанное в повестке.

Проверить, входят ли они в число вызванных на дополнительные учения, резервисты могут в реестре военнообязанных на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee.

Целью дополнительных учений "Шип 24-2" является проверка боевой готовности, в ходе которого проверяется функционирование цепочки управления национальной обороной, от принятия решений правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования. Кроме того, резервисты, призывники и военнослужащие отработают приведение в боевую готовность согласно плану боевой готовности подразделения, а также выполнение основной боевой задачи.

Дополнительные учения носят практический характер, и непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет. Это второй дополнительный учебный сбор в этом году. Предыдущие дополнительные учения состоялись в октябре этого года.

Кроме того, Cилы обороны регулярно приглашают резервистов на крупные и второстепенные учебные сборы, такие как «Еж» (Siil) и «Весенний шторм» (Kevadtorm), с уведомлением за 120 дней.