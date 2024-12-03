Золотой знак Нарвского колледжа получил Эрик Гамзеев

"Эрик Гамзеев, будучи журналистом, на протяжении 25 лет деятельности колледжа способствовал осмыслению его значимости как в благополучные, так и в трудные времена", - говорится в пресс-сообщении Нарвского колледжа.

Председатель совета колледжа, директор Индрек Рейманд, отметил, что Эрик Гамзеев дает Ида-Вирумаа голос, который слышат и к которому прислушиваются.

- Эрик неоднократно привлекал внимание как общественности, так и лиц, принимающих решения, к тому, что университеты присутствуют в регионе, и таким двигателям развития следует предоставлять больше свободы и ресурсов. Честность, умение глубоко погружаться в тему и аналитический подход - это качества, которые определенно его характеризуют, - отметил Рейманд.

Золотой знак Нарвского колледжа вручается человеку, который своим трудом и деятельностью способствовало развитию Нарвского колледжа и города Нарвы. В прошлом году награду получила Хели Ару-Чабилан, руководитель отдела интернационализации Департамента образования и молодежи.

Золотой знак будет вручен Эрику Гамзееву 5 декабря на торжественном концерте в честь 105-летия Эстонского национального университета, который пройдет в Нарвском колледже.