Мировые эксперты в области технологий встретятся в Нарве с местными предпринимателями

В течение двух дней в нарвском культурном центре "Vaba Lava" соберутся более трехсот участников, а на сцене выступят более тридцати спикеров со всего мира.

Организатор события, руководитель ZenFrog Lab Александр Битсков, отметил уникальность мероприятия. "W3N этого года - это сочетание технологий, искусства и культуры. В этом году конференция предложит еще большее разнообразие тем, форматов и спикеров. Наша цель - расширить границы привычных технологических мероприятий, предложив гостям незабываемые и разносторонние впечатления", - сказал Битсков.

В качестве приглашенных экспертов участие примут известные лидеры индустрии, как например сооснователь La-Mine.io Элой Демерсеман и мастер перформанса Маттео Манделли. Региональный акцент внесет Пия-Марика Йокела, которая расскажет о секретах успеха социальных инноваций в Финляндии.

Помимо основной программы, эстонские стартапы и компании из Ида-Вирумаа смогут представить свои проекты международным экспертам и наладить новые деловые контакты.

Руководитель проектов регионального развития Startup Estonia Элина Дубова отметила, что мероприятия как W3N, чрезвычайно важны для местного сообщества. -

- W3N вдохновляет, делится знаниями и помогает наладить новые контакты как на местно, так и международном уровне. Это помогает нам вырастить новое поколение предпринимателей в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии, а также приблизить инновации к людям. Кроме того, W3N также поддерживает формирование положительного имиджа Ида-Вирумаа - ведь это регион с большим потенциалом для развития технологического бизнеса и стартапов, - сказала Дубова.

Конференция W3N 2024, посвященная Web3 и искусственному интеллекту, пройдет в Нарве в четвертый раз.