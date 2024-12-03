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В Ида-Вирумаа продолжается рост безработицы

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Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По состоянию на 1 декабря, безработными в Эстонии числились 47 958 человек, что на сто человек больше, чем неделей ранее. Самый высокий уровень в Ида-Вирумаа, где ​недельный рост составил 0,1 процента.

Согласно данным Кассы по безработице, уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии составляет 6,9% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокая безработица по-прежнему в Ида-Вирумаа, где она выросла с 12,3 до 12,4 процентов, достигнув уровня 7111 человек.

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