Касса здоровья начнет компенсировать расходы на медицинские вспомогательные средства

Если неизбежная часть расходов человека за календарный год была меньше 100 евро, то дополнительную компенсацию за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства не выплачивают. Если сумма расходов за календарный год была в интервале 100-300 евро, то компенсируют 50% от доли этой суммы, превышающей 100 евро. Если расходы превысили 300 евро, то возмещается 90 процентов части, превышающей эту сумму. Например, если в течение календарного года ежегодные неизбежные доли стоимости льготных рецептов человека составили 500 евро, то из этой суммы фактически он сам несет расходы 220 евро, а Касса здоровья поддерживает его дополнительной компенсаций в сумме 280 евро.

- На Портале здоровья terviseportaal.ee каждый может проверить, сколько денег он потратил на льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства в ​​течение календарного года. Общая сумма неизбежных расходов при совершении данных покупок является основой для расчета и выплаты дополнительной компенсации за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства. Если эта сумма превысила 100 евро, то на Портале здоровья можно увидеть дополнительную скидку, которую вы получили при покупках по льготным рецептам, - пояснила Вейсман.

Дополнительная компенсация за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства рассчитывается автоматически и льготу данной компенсации покупатель получает сразу во время покупки по льготным рецептам. С началом каждого календарного года расчет основных сумм дополнительной компенсации начинается заново, т.е. неизбежные расходы человека на льготные рецепты предыдущего года не переносятся на новый год.

Подробную информацию о дополнительной компенсации и ее условиях можно найти на сайте Кассы здоровья.