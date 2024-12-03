Продуктовый банк организует сбор продуктов питания 6 и 7 декабря в 82 торговых точках по всей Эстонии.
Продуктовый банк проведет масштабный сбор продуктов питания для нуждающихся
- В 2024 году в помощи Продуктового банка нуждались в среднем 17 500 человек в неделю. Эта цифра отражает текущую ситуацию, но, к сожалению, рост стоимости жизни и повышение цен на продукты питания показывают, что потребность в продовольственной помощи не уменьшится. Кроме того, рост безработицы привел к увеличению числа семей и отдельных людей, которые раньше справлялись, а теперь нуждаются в продовольственной помощи, - сказал генеральный директор Продуктового банка Пит Бурефейн.
Продовольственный банк призывает жителей Эстонии стать волонтерами или пожертвовать долго хранящиеся продукты питания в Продуктовый банк. К акции, которая намечена на 6 и 7 декабря, присоединились 82 магазина Coop, Maxima, Prisma, Rimi, Selver и Grossi по всей Эстонии. В течение двух дней банк ожидает более 1200 добровольцев, которые помогут собрать пожертвования и подготовить собранные товары к транспортировке.