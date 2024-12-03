Продуктовый банк проведет масштабный сбор продуктов питания для нуждающихся

- В 2024 году в помощи Продуктового банка нуждались в среднем 17 500 человек в неделю. Эта цифра отражает текущую ситуацию, но, к сожалению, рост стоимости жизни и повышение цен на продукты питания показывают, что потребность в продовольственной помощи не уменьшится. Кроме того, рост безработицы привел к увеличению числа семей и отдельных людей, которые раньше справлялись, а теперь нуждаются в продовольственной помощи, - сказал генеральный директор Продуктового банка Пит Бурефейн.