Государство много лет безуспешно разыскивало нарвского любителя выпить за рулем

История началась тринадцать лет назад: Владислав (имя изменено. - Э.К.) ночью 11 декабря 2011 года попался полиции на нарвской улице Выйду, когда в состоянии алкогольного опьянения управлял своим внедорожником.

Мужчину объявили в розыск

Менее чем через год, в октябре состоялось заседание суда по данному делу, на которое Владислав не явился, и вручить ему повестку в суд тоже не удалось. Заседание отложили, и суд объявил Владислава в розыск, в случае задержания мужчину надо было арестовать.

Полиция установила, что по предполагаемому адресу мужчина не проживает и квартира уже продана новым владельцам. Кто-то из знакомых Владислава мог сказать, что мужчина планировал уехать в Англию. Бывшая сожительница тоже ничего не знала о местонахождении Владислава, и полиция сообщила в 2013 году, что у них отсутствует информация о местонахождении мужчины.

Еще спустя пять лет Департамент полиции и погранохраны (ДПП) сообщил суду, что Владислав пересек эстонско-российскую границу в направлении России и обратно не возвращался.

В конце декабря 2020 года Вируский уездный суд нашел, что прекращение уголовного производства в отношении Владислава в данном случае было бы преждевременным.

Полиция закрыла дело