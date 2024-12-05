Государство 12 лет разыскивало мужчину, чтобы осудить его за вождение в состоянии опьянения, пока наконец не отказалось от этого.
Государство много лет безуспешно разыскивало нарвского любителя выпить за рулем
История началась тринадцать лет назад: Владислав (имя изменено. - Э.К.) ночью 11 декабря 2011 года попался полиции на нарвской улице Выйду, когда в состоянии алкогольного опьянения управлял своим внедорожником.
Мужчину объявили в розыск
Менее чем через год, в октябре состоялось заседание суда по данному делу, на которое Владислав не явился, и вручить ему повестку в суд тоже не удалось. Заседание отложили, и суд объявил Владислава в розыск, в случае задержания мужчину надо было арестовать.
Полиция установила, что по предполагаемому адресу мужчина не проживает и квартира уже продана новым владельцам. Кто-то из знакомых Владислава мог сказать, что мужчина планировал уехать в Англию. Бывшая сожительница тоже ничего не знала о местонахождении Владислава, и полиция сообщила в 2013 году, что у них отсутствует информация о местонахождении мужчины.
Еще спустя пять лет Департамент полиции и погранохраны (ДПП) сообщил суду, что Владислав пересек эстонско-российскую границу в направлении России и обратно не возвращался.
В конце декабря 2020 года Вируский уездный суд нашел, что прекращение уголовного производства в отношении Владислава в данном случае было бы преждевременным.
Полиция закрыла дело
В этом году 7 августа состоялось очередное заседание суда, на котором прокурор занял такую точку зрения, что срок давности по предъявляемому обвиняемому делу не вышел. Хотя общий срок давности в случае преступлений второй степени составляет 5 лет, в соответствии с законом, срок действия по виновному деянию не применяется в случае уклонения лица от суда. Защитник согласился с точкой зрения прокурора. Однако в начале ноября ДПП оповестил Вируский уездный суд, что полиция прекратила активные розыски Владислава еще в 2020 году, поскольку, по информации полиции, уездный суд в том же году прекратил производство по данному делу. Дело о розыске, однако, прекратили уже в сентябре прошлого года. Кроме того, ДПП сообщил, что у них отсутствует информация о местонахождении мужчины. По последним данным, он находился на территории США.
Суд в своем решении сослался на срок давности преступления, который прерывается, если лицо объявляется, например, в розыск. С вышеназванной даты начал действовать пятилетний срок давности, который на сегодня истек, к тому же в случае преступления второй степени абсолютным сроком давности являются десять лет, нашел суд.
Исключением является обстоятельство, когда подсудимый сознательно уклоняется от производства. Однако здесь, по мнению суда, утверждать такое нельзя.
Госсуд пояснил, что уклонение от уголовного производства предполагает умышленное поведение лица, которым он пытается исключить проведение производства в его отношении. "Уклонение от уголовного производства может в принципе состоять как в действиях, так и в бездеятельности. В случае если, по оценке ведущего производство, уклонение от уголовного производства состоит в бездействии, то надо показать, какие невыполнения требуемых от лица актов поведения можно рассматривать как уклонение. Ситуация, когда местоположение лица неизвестно и ведущий процесс не может его выяснить, не должна сама по себе означать, что данное лицо уклоняется от уголовного производства".
С таким аргументом подошла к финишу продолжавшаяся дюжину лет сага о розыске, и Вируский уездный суд прекратил производство по уголовному делу.
Суд: не каждая неявка в суд является уклонением
Вируский уездный суд нашел, рассматривая данный случай, что если человек не является в суд, где рассматривается его уголовное дело, то это не всегда автоматически означает уклонение от процесса.
Суд отметил, что ситуация, когда местоположение лица неизвестно и ведущий производство не может установить его, не означает, что это лицо уклоняется от уголовного производства. Неявку в суд по повестке нельзя называть в данном случае уклонением от судебного производства, поскольку Владислав не знал о его вызовах на судебное заседание, так как вручить ему повестку в суд не удавалось.
"Кроме того, в судебной практике пришли к точке зрения, что из давнего уклонения лица нельзя автоматически сделать вывод, что оно уклоняется до сегодняшнего дня. Со временем активное действие по уклонению от производства (например, отъезд за границу) теряет свою актуальность и подтверждение уклонения предполагает какое-то целенаправленное действие", - пояснил уездный суд.