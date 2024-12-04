Сдача краденой вещи в ломбард дорого обошлась вору

Именно так случилось с одним из клиентов сети ломбардов "Luutar", который в апреле этого года сдал в ломбард предмет, который полиция спустя десять дней конфисковала.

В решении суда не написано, правда, о каком предмете шла речь, однако он должен был быть весьма ценным, ведь заложивший должен был выкупить его к началу мая за 287 евро, как предусматривал договор.

Так как ломбард понес ущерб из-за краденой вещи, то предприятие обратилось в Вируский уездный суд, чтобы востребовать деньги с клиента, заложившего вещь в ломбарде.

Уездный суд удовлетворил иск "Luutar", взыскав вдобавок к прямому ущербу неустойку. А именно: клиент при сдаче вещи в ломбард подписывает договор, в котором подтверждает, что вещь принадлежит ему, если же она краденая, то за это предусмотрен штраф в размере 143,50 евро.

Итак, суд взыскал с заложившего краденую вещь - в сумме вместе с госпошлиной - в пользу ломбарда 530,50 евро.