Старый сланцевый энергоблок снова запущен, но всю правду о теплотарифе нарвитяне узнают лишь в январе

Цена на тепло стала зависеть от цены на электричество

В сетевой компании "Narva Soojusvõrk", принадлежащей энергопроизводителю "Enefit Power", подтвердили, что цена на тепло, поставляемое потребителям, будет постоянно меняться в зависимости от того, работает сейчас на БЭС 11-й энергоблок или газовая котельная. Это зависит прежде всего от цены на рынке электроэнергии, зависящей, в свою очередь, от погоды и прочих факторов.

- Сейчас можно прогнозировать, что в ближайшие дни цены на отопление останутся высокими. А конечные цены на отопление за декабрь люди узнают только в начале января, - сказал в комментарии "Postimees" на русском языке руководитель "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк.

Он уточнил, что мониторинг цен происходит каждый час.

Энергоблок устарел и невыгоден

Технический ресурс 11-го энергоблока БЭС исчерпается, как уже рассказывало "Северное побережье", через приблизительно 2000 рабочих часов, или три с небольшим месяца эксплуатации, то есть, вероятно, к середине марта. После этого возвращение оборудования в работу будет возможно только после проверки состояния и капитального ремонта. Это касается в первую очередь турбины электрогенератора, которая без контроля и ремонта не будет считаться безопасной.

В случае проведения капитального ремонта ресурс разных частей 11-го энергоблока продлится еще на 15-25 тысяч рабочих часов, как говорил в ноябре Александр Ефремов, отвечающий в "Enefit Power" за производство электроэнергии. По его словам, цена регламентного обслуживания энергоблока начинается от 3,6 миллиона евро. Если в каких-то частях выявятся серьезные дефекты и понадобится большой ремонт, то сумма вырастет существенно. В планах "Enefit Power" на 2025 год нет таких расходов и таких работ на 11-м энергоблоке.

Ефремов повторил, что старый сланцевый котел БЭС в целом неконкурентоспособен в современных условиях.

- По рыночной ситуации нам этот энергоблок невыгоден, - сказал Ефремов, напомнив, что себестоимость мегаватта электроэнергии, выработанного на БЭС, составляет порядка 125 евро, тогда как его цена на открытом рынке порой существенно ниже сотни, а то и вовсе ноль или 10-20 евро. - Чтобы 11-й энергоблок был востребован, средняя цена на бирже электроэнергии "Nord Pool" должна быть примерно свыше 120 евро за мегаватт. И это чтобы были не отдельные дни, а в разрезе года.