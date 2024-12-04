Нарва сможет получать отопление по более низкой цене, то есть немного отсрочив повышение теплотарифа, благодаря тому, что с этой недели снова запущен старый энергоблок Балтийской теплоэлектростанции.
Старый сланцевый энергоблок снова запущен, но всю правду о теплотарифе нарвитяне узнают лишь в январе
Как сообщили в энергетической компании "Enefit Power", относящейся к концерну "Eesti Energia", в минувшие выходные завершились приготовления и тестовый пуск для вывода на энергорынок 11-го энергоблока Балтийской электростанции (БЭС).
- В понедельник электростанция была предложена на энергетический рынок и оказалась конкурентоспособной, поэтому и вчера, и сегодня (3-4 декабря) 11-й блок Балтийской электростанции в работе, а это означает более выгодную цену для потребителей тепловой энергии в Нарве, - накануне подтвердил член правления "Enefit Power" Лаури Карп.
Так не будет продолжаться все время
Как сообщалось в ноябре, цена на отопление в Нарве может не повышаться при работе 11-го энергоблока БЭС, паровой котел которой топится сланцем с добавлением древесной щепы. В противном случае тепло приграничному городу дает специальная газовая котельная БЭС, тариф которой для конечных потребителей скакнул с декабря на 48 процентов.
Для рядовых горожан, предприятий и учреждений в Нарве речь идет о крайне болезненном подорожании как сезонного отопления, так и круглогодичного горячего водоснабжения, тем более что год назад все это уже дорожало без малого вдвое. Этого удается избегать, повторим, пока старый энергоблок вырабатывает электроэнергию из сланца и древесного биотоплива, продавая ее на открытом энергорынке, когда цены там высокие.
- Одиннадцатый блок, как блок с низкой конкурентоспособностью, может выходить на энергорынок в холодную и безветренную погоду. Например, прошлой зимой в период с декабря 2023 по февраль 2024 года электростанция находилась на энергорынке примерно 1500 часов, или примерно 60 дней, - рассказал Карп.
Цена на тепло стала зависеть от цены на электричество
В сетевой компании "Narva Soojusvõrk", принадлежащей энергопроизводителю "Enefit Power", подтвердили, что цена на тепло, поставляемое потребителям, будет постоянно меняться в зависимости от того, работает сейчас на БЭС 11-й энергоблок или газовая котельная. Это зависит прежде всего от цены на рынке электроэнергии, зависящей, в свою очередь, от погоды и прочих факторов.
- Сейчас можно прогнозировать, что в ближайшие дни цены на отопление останутся высокими. А конечные цены на отопление за декабрь люди узнают только в начале января, - сказал в комментарии "Postimees" на русском языке руководитель "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк.
Он уточнил, что мониторинг цен происходит каждый час.
Энергоблок устарел и невыгоден
Технический ресурс 11-го энергоблока БЭС исчерпается, как уже рассказывало "Северное побережье", через приблизительно 2000 рабочих часов, или три с небольшим месяца эксплуатации, то есть, вероятно, к середине марта. После этого возвращение оборудования в работу будет возможно только после проверки состояния и капитального ремонта. Это касается в первую очередь турбины электрогенератора, которая без контроля и ремонта не будет считаться безопасной.
В случае проведения капитального ремонта ресурс разных частей 11-го энергоблока продлится еще на 15-25 тысяч рабочих часов, как говорил в ноябре Александр Ефремов, отвечающий в "Enefit Power" за производство электроэнергии. По его словам, цена регламентного обслуживания энергоблока начинается от 3,6 миллиона евро. Если в каких-то частях выявятся серьезные дефекты и понадобится большой ремонт, то сумма вырастет существенно. В планах "Enefit Power" на 2025 год нет таких расходов и таких работ на 11-м энергоблоке.
Ефремов повторил, что старый сланцевый котел БЭС в целом неконкурентоспособен в современных условиях.
- По рыночной ситуации нам этот энергоблок невыгоден, - сказал Ефремов, напомнив, что себестоимость мегаватта электроэнергии, выработанного на БЭС, составляет порядка 125 евро, тогда как его цена на открытом рынке порой существенно ниже сотни, а то и вовсе ноль или 10-20 евро. - Чтобы 11-й энергоблок был востребован, средняя цена на бирже электроэнергии "Nord Pool" должна быть примерно свыше 120 евро за мегаватт. И это чтобы были не отдельные дни, а в разрезе года.