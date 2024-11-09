Новую котельную для Нарвы построят за четыре года, а сланцевый котел остынет уже этой весной

Заявка "Elering" на работоготовность 11-го энергоблока действует до 31 марта 2025 года. Для последующей его работы потребуются шестизначные инвестиции, на что, конечно, нужно особое решение со стороны "Eesti Energia" или государства как собственника. Пока кажется маловероятным, что миллионы будут выделены на сохранение в строю старого и не сильно "зеленого" сланцевого энергоблока с сомнительной к тому же рентабельностью.

Данность по ресурсу неумолима

Технический ресурс 11-го энергоблока БЭС исчерпается через приблизительно 2000 рабочих часов, или три с небольшим месяца эксплуатации, то есть, вероятно, к середине марта, если в декабре энергоблок, действительно, раскочегарится. После же исчерпания ресурса возвращение оборудования в работу будет возможно только после проверки состояния и капитального ремонта. Это касается в первую очередь турбины электрогенератора, которая без контроля и ремонта не будет считаться безопасной, что справедливо.

В случае проведения капитального ремонта ресурс разных частей 11-го энергоблока продлится еще на 15-25 тысяч рабочих часов, как сообщил Ефремов.

По его словам, цена регламентного обслуживания энергоблока начинается от 3,6 миллиона евро. Если в каких-то частях выявятся серьезные дефекты и понадобится большой ремонт, то сумма вырастет существенно. В планах и бюджете "Enefit Power" на 2025 год таких расходов и таких работ на 11-м энергоблоке не значится.

Ефремов повторил, что старый сланцевый котел БЭС в целом неконкурентоспособен в современных условиях.