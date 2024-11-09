Балтийскую сланцевую электростанцию запустят на три самых холодных месяца, чтобы ненадолго спасти нарвских потребителей от нового скачка теплотарифа и вдобавок поддержать всю Эстонию в февральский день икс, когда балтийская энергосеть отсоединится от российской. После этого энергетики не планируют тратить миллионы евро на капитальный ремонт старого энергоблока, так что он, похоже, больше не жилец. Окончательно уйдет в прошлое баснословно дешевое нарвское тепло.
Новую котельную для Нарвы построят за четыре года, а сланцевый котел остынет уже этой весной
При работе 11-го энергоблока Балтийской электростанции (БЭС), паровой котел которой топится сланцем с добавлением древесной щепы, цена на отопление нарвских домов может пока что не повышаться. В ином случае тепло приграничному городу дает газовая котельная, расположенная территориально на той же БЭС, но ее продукция скакнет в цене для конечных потребителей на 48 процентов уже с декабря. Вся эта ценовая раскладка одобрена Департаментом конкуренции и в предусмотренный по закону срок объявлена нарвитянам. Для людей речь идет о крайне болезненном подорожании как сезонного отопления, так и круглогодичного горячего водоснабжения, тем более что год назад все это уже дорожало без малого вдвое.
В оперирующей Балтийской электростанцией компании "Enefit Power" подтвердили, что они в общем планируют в декабре запустить сланцевый энергоблок для совместной выработки электро- и теплоэнергии, что позволит сохранить прошлогодний теплотариф. Однако окончательное решение примет высшее руководство, исходя из текущих цен на рынке электроэнергии. Только высокие биржевые цены на электричество делают работу 11-го сланцевого энергоблока неубыточной.
- Если на энергорынке будут неблагоприятные для запуска условия - низкая цена на электроэнергию, то при решении (о запуске) будет учтено мнение совета, вышестоящего органа, - председатель правления АО "Enefir Power" Лаури Карп говорит о том, что на убыточный запуск энергоблока требуется особое разрешение собственника или совета предприятия, принадлежащего госконцерну "Eesti Energia". - Сейчас прогнозы показывают, что большую часть зимнего периода 11-й блок Балтийской электростанции мог бы выходить на рынок, а значит, быть в работе, - добавил Карп, опираясь на опыт прошлых зим, когда производство электричества на старом сланцевом энергоблоке было делом плюс-минус оправданным экономически.
Карп подчеркнул, что отопление нарвских домов и рост цен на это находятся в зоне ответственности "Enefit Power" и дочернего сетевого предприятия "Narva Soojusvõrk".
- Ситуация с подорожанием теплоснабжения Нарвы - это не вина нарвитян, это частично и ответственность "Enefit Power". Наша задача - проследить, чтобы нарвитяне не замерзли и чтобы цена на отопление не стала совсем уж ужасной, - заявил Карп на пресс-конференции, созванной в связи с объявленным декабрьским скачком теплотарифа.
Задача государственной важности
Отвечающий в правлении "Enefit Power" за производство электричества Александр Ефремов подтвердил, что 11-й энергоблок БЭС выведен из консервации, в которой стоял с весны, и теперь готов к запуску в любой момент. Правда, безаварийной и безостановочной работы старого оборудования никто, конечно, не гарантирует на сто процентов, оговорился Ефремов. Собственно так оно и было все последние зимы.
Но в этом сезоне появился особый аспект: вдобавок к вопросу теплоснабжения Нарвы БЭС будет помогать решать задачу поддержания государственной энергобезопасности. В январе-феврале 2025 года старая сланцевая станция должна будет надежно поставлять электричество по заказу сетевого оператора "Elering" для обеспечения энергорезерва Эстонии. "Elering" озабочен тем, чтобы 8 февраля в час икс гладко прошло отсоединение трех стран Балтии от общего с Россией и Беларусью электрического кольца (БРЭЛЛ). Именно для этого 11-й энергоблок выведен из консервации и доведен до рабочего состояния, а весь персонал - 50-60 человек - на рабочих местах посменно в ожидании команды на розжиг котла и раскрутку турбины.
Заявка "Elering" на работоготовность 11-го энергоблока действует до 31 марта 2025 года. Для последующей его работы потребуются шестизначные инвестиции, на что, конечно, нужно особое решение со стороны "Eesti Energia" или государства как собственника. Пока кажется маловероятным, что миллионы будут выделены на сохранение в строю старого и не сильно "зеленого" сланцевого энергоблока с сомнительной к тому же рентабельностью.
Данность по ресурсу неумолима
Технический ресурс 11-го энергоблока БЭС исчерпается через приблизительно 2000 рабочих часов, или три с небольшим месяца эксплуатации, то есть, вероятно, к середине марта, если в декабре энергоблок, действительно, раскочегарится. После же исчерпания ресурса возвращение оборудования в работу будет возможно только после проверки состояния и капитального ремонта. Это касается в первую очередь турбины электрогенератора, которая без контроля и ремонта не будет считаться безопасной, что справедливо.
В случае проведения капитального ремонта ресурс разных частей 11-го энергоблока продлится еще на 15-25 тысяч рабочих часов, как сообщил Ефремов.
По его словам, цена регламентного обслуживания энергоблока начинается от 3,6 миллиона евро. Если в каких-то частях выявятся серьезные дефекты и понадобится большой ремонт, то сумма вырастет существенно. В планах и бюджете "Enefit Power" на 2025 год таких расходов и таких работ на 11-м энергоблоке не значится.
Ефремов повторил, что старый сланцевый котел БЭС в целом неконкурентоспособен в современных условиях.
- По рыночной ситуации нам этот энергоблок невыгоден, - говорит Ефремов, напоминая, что себестоимость мегаватта электроэнергии, выработанного на БЭС, составляет порядка 125 евро, тогда как его цена на открытом рынке порой существенно ниже сотни, а то и вовсе ноль или 10-20 евро. - Чтобы 11-й энергоблок был востребован, средняя цена на бирже электроэнергии "Nord Pool" должна быть примерно свыше 120 евро за мегаватт. И это чтобы были не отдельные дни, а в разрезе года.
Начали искать новых поставщиков тепла
Департамент конкуренции обязал сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" опубликовать уведомление о намерении объявить открытый конкурс и по его итогу заключить договор о закупке теплоэнергии. Требование регулятора выполнено - уведомление было опубликовано к концу этой рабочей недели. "Narva Soojusvõrk" объявило, что планирует не позднее сентября 2028 года начать закупать тепловую энергия для системы централизованного теплоснабжения Нарвы. Таким объявлением сетевое предприятие кидает клич предпринимателям, готовым построить для Нарвы какую-нибудь новую котельную или несколько.
Мощность новой котельной или нескольких должна будет составить 80-85 мегаватт. По сегодняшнему расчету, в 2029 году Нарве надо будет поставить до 320 тысяч мегаватт-часов теплоэнергии, тогда как по итогу 2024 года объем производства тепла составит приблизительно 420 тысяч. То есть за ближайшие четыре года потребление в Нарве тепла должно будет понизиться на четверть, что возможно, наверное, благодаря улучшению сбережения тепла в сетях и домах, а также по демографическим причинам - потребителей станет просто меньше.
Председатель правления АО "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк напомнил, что их предприятие формально пока считается технологически и экономически эффективным, благодаря чему вообще-то не обязано проводить конкурс для поиска лучших поставщиков теплоэнергии. Тем не менее по указанию Департамента конкуренции такой конкурс будет объявлен, если сейчас откликнутся желающие участвовать в нем. Это произойдет, скорее всего, так как в недавнем прошлом четверо или пятеро предпринимателей уже проявляли интерес к возможности отапливать третий по величине город Эстонии.
Глава "Enefit Power" Лаури Карп, в свою очередь, подтвердил, что они тоже примут участие в конкурсе. Также он объяснил, что "Enefit Power" заинтересовано найти любые другие источники теплоэнергии и построить на территории Балтийской электростанции альтернативные котельные вдобавок к имеющейся газовой с ее высоким новым тарифом. Естественно, на разработку и внедрение этих новаций уйдет еще не один год.
Как и по какой цене будет осуществляться отопление нарвских домов в ближайшие несколько отопительных сезонов, начиная с весны 2025 года, и будет ли на эти годы кем-нибудь оплачена работоспособность старого энергоблока БЭС - эти вопросы остаются пока что открытыми.